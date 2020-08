Juana Viale, a Alberto Fernández: "¿En qué fase de la no cuarentena estamos?"

Juana Viale, picante: "Señor presidente ¿En que fase estamos de la no cuarentena?" Crédito: Instagram

Este sábado por la noche, Juana Viale volvió a cuestionar algunas de las decisiones tomadas por el Gobierno con respecto a la cuarentena. Primero, la conductora interina de La noche de Mirtha apuntó contra el presidente Alberto Fernández por decir que la cuarentena no existe, y después, se indignó por lo ocurrido con el remero Ariel Suárez, a quien Prefectura le labró un acta por salir a entrenar.

"Otro sábado más en la no cuarentena... No sabemos como decirlo... ¡Yo ya no sé! Que alguien me diga", dijo al inicio del programa, poniéndose picante desde el comienzo. "Señor Presidente, ¿en qué fase de la no cuarentena estamos? ¿O cómo la denominamos?", agregó antes de mostrar el look elegido para la noche.

Una vez sentada en la mesa, Juana volvió a tocar el tema con sus invitados. "A ver si alguien sabe como nombrar la nueva fase, la no cuarentena en la que estamos", preguntó en voz alta. "Cuarentena blue, cuarentena paralela", agregó entonces con ironía.

Además, se refirió a los videos que circularon en las redes sociales en las últimas horas, en donde se mostraban colectivos y camiones estacionados en la Quinta de Olivos. "Había muchos camiones en la Quinta de Olivos, camiones de catering. Impresionante, solamente te podés juntar si tenés un mínimo de 50 invitados y pedís catering", disparó sin tapujos.

La polémica por el remero Ariel Suárez

Esta semana, el remero Ariel Suárez salió a entrenarse sin autorización en plena cuarentena por el Río Reconquista, y Prefectura le labró un acta porque la actividad no se encontraba comprendida dentro de las excepciones del artículo 6" del Decreto 297/2020 (Aislamiento Social y Obligatorio).

"Me parece un poco ilógico el caso del remero, que salió solo, porque no había nadie, en el medio del Delta y le labraron un acta", dijo Juana indignada. "¡El gasto público de eso! Había dos helicópteros persiguiéndolo. A veces el criterio...", sumó con cierto enojo por lo ocurrido. "A mi me dan ganas de salir a remar atrás de él, para empezar".

"Ni hablar de que es un deportista de alto rendimiento, olímpico, que su cuerpo necesita un entrenamiento diario y constante", añadió mientras todos debatían el costo que tuvo el operativo. "En vez de mandar dos helicópteros, agarrá lo que te sale eso y destinalo a comprar para hacer test en la provincia, para máscaras, para darle un aumento a los médicos, entre otras cosas", culminó Juana Viale.