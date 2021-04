Juana Viale cruzó duramente a Sergio Berni durante su programa

Juana Viale mantuvo un acalorado intercambio con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, por las nuevas disposiciones de aislamiento y la suspensión de la presencialidad de las clases. Sucedió durante la emisión de este sábado de La noche de Mirtha (eltrece).

Todo comenzó cuando la conductora le consultó al funcionario si era verdad que él estaba a favor de “cerrar el AMBA 24 horas durante tres semanas”. Ante la pregunta, el ministro respondió: “Uno elige el tratamiento que se cumple, no el mejor. Estamos atravesando una situación sanitaria absolutamente crítica y de colapso sanitario, es decir, no hay adonde derivar a los pacientes”.

Luego, continuó: “Las obras sociales y las prepagas están empezando a contratar clínicas, que eran la reserva estratégica de la Provincia, en Ituzaingó, Lomas de Zamora, González Catán, y empieza a congestionarse el sistema de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el sistema bonaerense se satura y deriva a un sistema que está sobredimensionado, que es el de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Es un juego de dominó. Estamos al límite”, sintetizó Berni y añadió: “El elemento táctico de cualquier planificación estratégica es la reserva”.

Ante el planteo de otro de los invitados, Conrado Estol, de la falta de testeos masivos, de vacunación, de fabricación de oxígeno medicinal y de planificación, Berni observó: “Esto no es una discusión solamente médica científica, esto es un abordaje logístico para resolver un problema científico”.

En ese momento, Viale introdujo el tema económico: “Estuvimos encerrados casi un año, ningún otro país hizo lo mismo”. El ministro aprovechó para comparar el manejo que hizo la Argentina con el que hizo Brasil. “Brasil priorizó la economía sobre la salud, nadie puede crecer en un ambiente de crisis sanitaria”, aseguró Berni.

Cansado de las explicaciones y vueltas que el funcionario le dio a la pregunta original, Tato Young, otro comensal invitado, lanzó: “¿No vas a encerrar o no?”. Rápidamente, Berni contestó: “No tengo idea. Yo aporto a la discusión, la verdad que no sé”.

Finalmente, tras varios intercambios mantenidos entre los invitados, Young volvió a arremeter: “¿Los chicos van a poder ir al colegio?”. “La verdad que no lo sé”, respondió el ministro y siguió: “No podemos seguir discutiendo si la escuela contagia o no”.

Viale aprovechó la ocasión para indicar: “No contagia. A nosotros nos aislaron durante nueve meses. A nivel educación, los que somos padres lo vivimos. No necesito un informe del ministro Nicolás Trotta que diga que la escuela no contagia y al otro día que diga que es una locura que los chicos vayan al colegio. No necesito palabras y no necesito datos”.

Finalmente, Viale contó su experiencia personal: “Yo con mis propios hijos puedo darme cuenta que un año con clases virtuales, que es insostenible a la concentración, por lo que es la soledad, lo que significa no interactuar y no tener conexión. Hay un retroceso psicológico”.

LA NACION