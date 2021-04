Sergio Berni: “Tenemos que ir a una cuarentena donde todo esté cerrado”

Invitado al programa de Jonatan Viale, +Realidad (LN+), el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, compartió su opinión respecto a la situación epidemiológica a nivel nacional y consideró que se debe volver a una cuarentena estricta. “Quien diga que la semana que viene vamos a tener más o menos casos, miente. La única previsibilidad que tiene esta enfermedad es su impredecibilidad”, precisó.

“En el COVID no se da nada, no se respeta nada. Dos pacientes se contagian el mismo día, de la misma persona y uno evoluciona de una manera y el otro de otra. La suerte de uno está en un bolillero”, advirtió. Ante su análisis y visión de los hechos, Viale le consultó sobre cuál es la decisión que habría que tomar teniendo en cuenta el alza en el número de casos.

Sergio Berni consideró necesaria una cuarentena total

“Mi opinión personal es que tenemos que ir a una cuarentena de verdad. Un día de inicio, un día de final y donde todo está cerrado, absolutamente todo”, indicó. Acorde a su visión, debería ser un cierre total y absoluto donde solo funcionen los servicios de salud, seguridad y farmacia. “Ni transporte público, no hay nada”, añadió sobre su idea para controlar el rebrote de casos. Ante la sorpresa de los presentes y la consulta sobre cómo haría la gente para trabajar, el ministro expresó: “No puede trabajar, el daño ya está hecho. Acá tenemos que discutir cómo hacer para que no se mueran de COVID”.

En ese momento, se le consultó cómo haría con la parte económica. “Todo se resuelve menos la muerte. Estamos discutiendo un escenario totalmente absurdo, de dónde sacamos la plata se verá”, completó tras contar que tiene a su hermana internada en una clínica de Zárate debido a un cuadro de coronavirus.

“El Gobierno tiene las herramientas necesarias para bancar un parate de máximo tres semanas”, completó y concluyó: “La pandemia tiene que tener una visión estratégica, una visión política. No puede estar en manos de los economistas ni de los epidemiólogos”.

LA NACION