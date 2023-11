escuchar

Su paso por Gran Hermano (Telefe) llevó a un grupo de jóvenes a conocer la fama en un abrir y cerrar de ojos y pasar del anonimato total a aumentar seguidores en Instagram muy rápidamente. No obstante, una vez que el programa llegó a su fin, fueron pocos los que lograron mantenerse vigentes en los medios. Una de las que lo consiguió fue Constanza ‘Coti’ Romero, una de las participantes más polémicas de la más reciente edición, quien ahora forma parte del Bailando 2023 (América TV).

Justamente, tras su separación de Alexis ‘Conejo’ Quiroga, con quien empezó una relación mientras compartían el reality, la correntina fue involucrada sentimentalmente con el periodista Gastón Edul. El martes, durante su paso por Poco Correctos (eltrece) el periodista deportivo fue consultado al respecto y dejó en claro qué pasa realmente entre ellos.

En el Día del Periodista Deportivo, Gastón Edul estuvo invitado al programa que conducen Joaquín ‘Pollo’ Álvarez y Leandro ‘Chino’ Leunis. Tras repasar su experiencia en el Mundial de Qatar 2022 y su trabajo profesional, Estefanía Berardi hizo su pregunta “poco correcta” y le consultó por Coti Romero. “¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanto rumor? ¿Son amigos, hablan?”, quiso saber la panelista.

Lejos de evadir la pregunta y con la tranquilidad que lo caracteriza, el periodista fue directo y respondió sin vueltas. “No, en realidad hablamos porque ella siempre dijo que es futbolera”, sostuvo y, en este sentido, advirtió: “Hablamos un poco por Instagram, pero después se generó algo que sinceramente no fue real”.

“No nos vimos ni nada, pero si hay buena onda, obviamente”, aseguró Gastón. En esta misma línea, dijo que tomaba como “natural” todas estas vinculaciones amorosas, pero más por el hecho de que ella es una persona conocida. “Quizás no pasó tanto por mí”, reflexionó. “Me habían invitado al Bailando y Marcelo de hecho jodía un poco al aire con que yo no había ido, pero no voy porque en realidad me da vergüenza esa situación. No es lo mío. Pero después lo otro me divierte, lo contesto sin problema”, se sinceró.

Fue entonces cuando el Pollo Álvarez le preguntó sin rodeos si Coti Romero le parecía una mujer bonita y una vez más, Edul no evadió el tema. “Yo te respondí que al 80% del país le parece una chica linda y no voy a ser la excepción”, sentenció.

Los rumores de un supuesto vínculo amoroso entre Romero y Edul comenzaron tiempo después de que la influencer se separara de Quiroga. En septiembre, el periodista, que tiene una gran presencia en redes sociales, fue consultado por el tema. “¿Te gustaría ir a ver a Coti bailar?”, quiso saber un seguidor y él se limitó a decir que los temas referidos a su intimidad lo incomodan.

“A ver, lo que me pasa un poco a mí es que como soy de otro rubro me da vergüenza. Tiene que ver con eso, no con otra cosa, y es lo único que puedo decir, no es de mala onda”, explicó en aquel momento Edul, quien se vio acorralado por la consulta de sus seguidores. “No respondo algunas cosas porque no tengo mucho que decir, ya les dije que me da un poco de vergüenza, pero con ella todo bien, ya lo he dicho”, concluyó.