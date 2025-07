Juega al futbol en Platense, se presentó en La Voz y conquistó a todos con su talento

La Voz Argentina 2025 (Telefe) se encuentra en la etapa de conformación de los distintos grupos y, en esta oportunidad, quien quedó seleccionada con su talento fue Aimé Sali, una joven de 20 años oriunda del barrio de Martínez que, además, se desempeña como jugadora profesional en la liga femenina del Club Atlético Platense.

Al comenzar su presentación, la joven reveló esta dualidad que desde hace tiempo siente entre su amor por el fútbol y la música, que año tras año se volvió más y más grande. Sin embargo, nunca perdió las esperanzas de poder llevar adelante sus dos pasiones al mismo tiempo. “Soy jugadora de fútbol profesional. Al principio no me dejaban jugar. Yo iba con mi amigo de ese momento a entrenar una hora con los varones, un baile, un peludo, me encantaba”, recordó sobre sus primeros pasos con la pelota.

Aimé Sali es jugadora profesional del calamar (Foto: Instagram @aimesali)

“Mientras iba creciendo me di cuenta de que la música me volvía completamente loca. Cuando canto y me paro arriba de un escenario siento la misma sensación, exactamente la misma, que cuando entro a la cancha, o meto un gol, o abrazo a mis compañeras. Pobres, las vuelvo locas en el vestuario porque me distraigo y canto”, remarcó sobre su segundo don, que durante mucho tiempo fue tan solo un hobby escondido.

“A mí siempre me encantó cantar, casi al mismo nivel que me gusta jugar al fútbol, entonces dije: ‘¿Por qué no? ¿Si total qué pierdo? Estoy jugando’“, reflexionó sobre la razón por la que se decidió a pisar el escenario de La Voz 2025 y mostrarle su talento a todo el país.

La presentación de Aimé Sali en La Voz

En redes sociales combina a la perfección estas dos pasiones de las que habló en el ciclo de Telefe. Actualmente, la joven cuenta con dos mil seguidores, a quienes les comparte videos de sus partidos de fútbol y de sus mejores jugadas con la camiseta marrón; a su vez, sube clips de sus mejores covers desde la habitación de su casa.

Aimé es parte del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina 2025 Adrian Diaz Bernini

Afortunadamente, Aimé se animó a subirse a un escenario y con su talento logró conmover a los jurados, ya que hizo que el grupo Miranda!, La Sole y Lali dieran vuelta sus sillas para convencerla de unirse a sus equipos. Finalmente, se decidió por acompañar a la cantante pop, reconociéndole que era una gran seguidora suya desde pequeña.