Jugó contra Argentina el Mundial 2018 y se volvió viral, pero colgó los botines y hoy brilla en un éxito de Netflix

Cada Mundial deja alguna que otra perlita difícil de olvidar. El de 2018, el cual se celebró en Rusia, dejó a varias personas sorprendidas por la presencia de Rurik Gíslason. En ese entonces, se desempeñaba como centrocampista de Islandia, país que empató contra Argentina y lo volvió viral.

Rurik Gislason en el Mundial 2018 AP

Su 1,84 de altura y cabellera rubia lo llevaron a ser conocido más allá de sus habilidades dentro del campo de juego, por lo que obtuvo el título como “el jugador más sexy del Mundial”. El impacto fue tan inmediato como abrumador: en cuestión de días, su cuenta de Instagram pasó de tener apenas 30.000 seguidores a superar el medio millón, transformándolo en un fenómeno de la noche a la mañana. Así fue que tan solo dos años después del campeonato, colgó los botines y eligió un nuevo camino profesional.

El exjugador de la selección islandesa Rurik Gislason se convirtió en una sensación de las redes sociales

Primero, se convirtió en empresario al lanzar “Glacier Gin”, una ginebra premium que se produce únicamente en Islandia, su lugar de origen; y “Bökk”, indumentaria urbana. Luego, protagonizó varias publicidades, que le dieron un primer paso significativo para la industria cinematográfica. Ya en 2021, debutó en pantalla grande con Cop Secret, una producción de comedia y acción dirigida por Hannes Thór Halldórsson, el arquero recordado por taparle el penal a Lionel Messi.

Tras alzarse con el trofeo de Let’s Dance en Alemania —un triunfo sellado a ritmo de tango junto a Renata Lusin—, el destino profesional de Rúrik dio un giro de 180 grados. Aquel centrocampista del Copenhague dejó paso a un actor prolífico que, en apenas cinco años, marcó su huella en el cine europeo con títulos como Eine Million Minuten (2024) y Wunderschöner (2025).

Rurik Gislason viene de vacaciones a sudamérica Rurik Gislason - Instagram - Archivo

Ahora, su nombre volvió a estar en el centro de la escena por su aparición en Eat, Pray, Bark (Comer, rezar, ladrar), la nueva película de Netflix donde asume el papel protagonista. La trama presenta a Nodon, un entrenador de canes con aires místicos que utiliza tradiciones celtas para sanar el vínculo entre mascotas y humanos en un campamento alpino.

Gíslason, que actualmente tiene 38 años, también es embajador de SOS Barnaþorpin, una organización sin fines de lucro que se especializa en el cuidado de niños. Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 700.000 seguidores, comparte tanto sus momentos de ocio como su costado profesional.

Comer, rezar, ladrar, tráiler de la película que Rurik Gíslason protagoniza

El caso de Gíslason no es el único. Romeo Beckham, a los 22 años, decidió interrumpir su trayectoria deportiva tras su paso por el Brentford B. Su elección fue clara: se volcó de lleno al modelaje de alta gama en lugar de continuar el legado de su padre en las canchas.

Romeo Beckham debutó como modelo tras dejar atrás el deporte Instagram

En la misma línea, desde el fútbol femenino, está la historia de la danesa Josephine Skriver. Aquello que comenzó como una gira de partidos en Estados Unidos finalizó con un contrato de modelaje. Tiempo después, la atleta se consolidó como uno de los ángeles más icónicos de Victoria’s Secret.

Josephine Skriver, la atleta se consolidó como uno de los ángeles más icónicos de Victoria’s Secret Willy Sanjuan - Invision

Incluso en el ámbito local existen ejemplos de esta búsqueda de identidad más allá del césped. Lisandro Moyano, con pasado en San Lorenzo y ligas del exterior, protagonizó uno de los giros más curiosos: cambió los botines por el diseño y modelaje de calzado femenino.