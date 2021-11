La declaración de amor pública de Julieta Prandi a Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúan disfrutando de la relación que nació hace poco más de un año. En medio de una escapada romántica al norte argentino, la modelo se tomó unos minutos para dedicarle a su pareja una emotiva declaración de amor pública.

“ Y un día te das cuenta que la vida es eso. Un viaje al presente que solo necesita que estés presente. Gracias Emanuel Ortega por darme todo eso ”, escribió en un posteo de Instagram, en donde también publicó algunas fotos de ambos en Jujuy.

Prandi y Ortega dejaron unos días a sus hijos en Buenos Aires para disfrutar de una mini luna de miel. La pareja pasó por Cafayate, Salta, en donde hicieron una recorrida a caballo para admirar los maravillosos paisajes que ofrece la zona. “Todo lo que diga sobra. En los Castillos de Cafayate. Viviendo”, escribió ella al postear una galería de fotos del paseo.

Un día después ambos volvieron a subir fotos desde Jujuy, en donde visitaron las Salinas Grandes y la zona de Purmamarca.

“Estoy feliz, encontré al compañero que tanto quería encontrar, estoy muy bien, muy enamorada”, decía Prandi hace unos meses durante una nota con Intrusos. “Esto tenía que suceder, nos teníamos que encontrar. Yo nunca bajé los brazos, quería ser feliz y ahora estoy muy bien, estoy con un hombre de verdad”, añadía en ese momento.

La pareja blanqueó su relación en octubre de 2020 y desde entonces no tienen problema de mostrarse juntos en las redes, compartiendo distintos momentos y disfrutando del amor. La relación entre la modelo y el músico nació en Instagram y luego siguió por teléfono. Prandi venía de la conflictiva separación de su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi.

“Me escribió por Instagram, y a los dos minutos pasamos al teléfono. Estuvimos dos meses hablando y escribiéndonos por WhatsApp, porque él estaba en Miami. Fue mágica esa espera, pensando en cómo sería nuestro encuentro… hasta que nos vimos personalmente cuando llegó a Argentina y no nos separamos más. Celebramos esa fecha de aniversario, aunque en realidad, a los pocos días nos pusimos de novios”, revelaba ella durante una entrevista con la revista HOLA!.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se muestran muy enamorados en las redes sociales Instagram @jprandi

En abril, cuando Julieta cumplió 40 años, Ortega dejó d lado su bajo perfil y recurrió a las redes para dedicarle un romántico mensaje a su chica. “Retrato de mujer, íntegra, grandiosa, con un espíritu y corazón inmenso... ¡Y que hoy cumple años!”, expresó el cantante en una historia de Instagram que acompañó con una foto de la modelo. Luego, en la misma red social, compartió otra fotografía de los dos juntos y con el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños para vos, Julieta. Desparramás alegría, ruido necesario (porque hay del otro), generosidad y mucha pasión... ¡En todo! ¡Qué nunca se apague eso!”, le deseó con amor, publicando por primera vez una postal de ambos.

“Su hombría y caballerosidad, su voz que me da paz”, explicaba ella al hablar sobre los atributos de Ortega que la conquistaron por completo. “Es muy bueno escuchando y dando consejos. Además de ser mi amante, es mi mejor amigo. Y cuando estoy en sus brazos siento que estoy en mi hogar. Me identifico mucho con él. Somos distintos –en cuanto a las crianzas y a nuestras familias, profesiones o incluso en que vivimos en distintos países–, pero a la vez muy parecidos porque tenemos los mismos valores y entendemos la vida de la misma manera. Además, veníamos de situaciones similares, los dos separados con dos hijos [en 2018 Emanuel terminó su matrimonio de veinte años con Ana Paula Dutil; tienen dos hijos, Bautista, de 20, e India, de 15]. Él se estaba mudando a Argentina y reencontrándose con su familia. Yo estaba recuperando mi casa de Martínez –con una atribución del hogar que me dio el juez por un año–, y acercándome a mi familia de la que me había alejado obligada”, agregó la modelo.