A poco más de un mes de su separación de Emanuel Ortega, con quien estuvo en pareja durante seis años y 27 días casada, Julieta Prandi volvió a acaparar los titulares luego de que trascendiera que María José Contardi, su excuñada, le exige una suma total de 300000 dólares.

Julieta Prandi respondió a las acusaciones de su excuñada (Foto: captura TV)

El tema fue tratado este miércoles en LAM (América TV), donde el panelista Pepe Ochoa detalló la estrategia judicial de la hermana de Claudio Contardi —a quien la justicia condenó el año pasado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género—. Según reveló Ochoa, la demanda busca la revocación de una donación en vida por “ingratitud y hostigamiento”, suma que habría sido entregada en su momento para comprar la vivienda de Martínez donde reside la modelo con sus hijos. Además de solicitar el embargo preventivo de dicho inmueble, la presentación —a la que se sumó Ezequiel Contardi, hijo mayor de la expareja de Prandi— fundamenta el reclamo en la ruptura del vínculo familiar y la imposibilidad de ver a los sobrinos.

Pepe Ochoa brindó detalles del nuevo escándalo que gira en torno a Julieta Prandi (Foto: Captura TV)

En ese contexto, desde el ciclo que conduce Ángel de Brito fueron en busca de la palabra de la modelo sobre el nuevo conflicto judicial en el que quedó envuelta.

“No sé si estarás al tanto de tu excuñada, María José... Hay una denuncia a tu nombre por 300.000 dólares que ella te habría prestado en 2017″, lanzó el cronista. Acto seguido, la conductora lo desmintió: “Están desinformando cosas, no tiene nada que ver y está en manos de la justicia. Está comprobado que tengo razón. Es parte de lo que viví durante seis años, pero no lo voy a explicar en televisión... Son muchos los pasos que viví en estos seis años. Es parte de eso”.

Y continuó: “No está reclamando absolutamente nada. Tiene que ver con mi divorcio y mi división de bienes y con mi patrimonio. Entonces no voy a hablar del tema porque hablan de mi patrimonio ahí”.

Lejos de mostrarse sorprendida, comentó: “Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a los manotazos de ahogado, a lo que quisieran hacerme durante años. Está en manos de mis abogados”.

“Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Tiene que ver con mi dinero y patrimonio que hice trabajando”, cerró.

Pero no es lo único que enfrenta Prandi en el último tiempo. Tras su ruptura con Ortega, India, la hija del músico, fue tajante al opinar sobre cómo la exesposa de su padre decidió hacer pública la separación.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi, un romance que parecía no tener fin (Foto: Instagram @jprandi)

En diálogo con América TV, la hija del músico y Ana Paula Dutil contó cómo se encuentra su papá después de las semanas de exposición mediática. “Está más tranquilo. Obviamente, está como puede estar, pero está bien, cada día va mejorando”, aseguró. Consultada sobre cómo quedaron los vínculos después de la separación, la joven aclaró: “Entre nuestra familia está todo más que bien”.

Las declaraciones de India Ortega

Y fue contundente: “No lo hubiese hecho público si no quería que la gente opine...Es un tema pasado. Ellos ya lo estarán resolviendo en privado, la verdad que no sé”.