Karina Jelinek contó que quiere formar una familia con Florencia Parise

“Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños”, reveló Karina Jelinek semanas atrás, cuando le preguntaban sobre sus deseos de tener un hijo. Esos planes hoy están avanzados, ya que la modeló viajó a Miami en los últimos días para completar los trámites necesarios para subrogar un vientre, dado que, por cuestiones de salud, ella no puede gestar. Ahora, en una entrevista, contó cómo será la crianza de su bebé, que le gustaría que fuera junto a Flor Parise.

En junio, durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe), la modelo habló de su deseo de ser madre. “Yo no soy mamá, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen dónde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no?”, sostuvo. Después, al ser consultada sobre los trámites necesarios para subrogar un vientre, explicó que está encaminada en ese proceso y anticipó que encararía el proyecto “con la ayuda de una amiga”.

Karina Jelinek avanza con los trámites para subrogar un vientre y cumplir con su deseo de ser mamá instagram.com/karijelinek

Ahora, la modelo dijo que con quien le gustaría formar una familia es con Florencia Parise. Durante una entrevista con la revista Caras, Jelinek relató que el vínculo que tiene con la mujer con la que convive está afianzado y la consideró su “compañera de vida”.

Según la propia Jelinek explicó, para llevar adelante el tratamiento, la modelo se asesoró legalmente con Ana Rosenfeld. “Como no sé mucho me estoy asesorando sobre todo con Ana, pero lo quiero tener acá, y adoptar también. Creo que no es nada malo”, contó en su paso por PH. “Tengo el deseo y creo que no es nada malo traer bebés al mundo, adoptar y armar una buena familia”, cerró.

