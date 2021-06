Karina Jelinek reveló que quiere tener un hijo por vientre subrogado: “Me va a ayudar una amiga”

Después de haber confesado días atrás sus deseos de ser madre, Karina Jelinek volvió a referirse al tema y reveló que una amiga de ella sería la encargada de gestar el embarazo a través del método de subrogación de vientre.

Invitada a PH: Podemos Hablar, la modelo no dudó en dar un paso al frente en el círculo de confesiones cuando pidieron que se adelanten “las que sienten que ser madres es una experiencia que te cambia la vida”.

“Yo no soy mamá, pero si me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no?”, expresó la morocha. “Me gustaría tener muchos chicos, seguramente ya se va a dar, estoy en eso”, confesó.

Jelinek reveló que ya comenzó con algunos de los trámites que se necesitan para alquilar un vientre. “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga, acá en la Argentina”, contó, para sorpresa de todos. “Mayormente, lo hacen afuera”, agregó. El resto de los invitados hablaron sobre la situación legal de este tipo de procesos en el país, donde no existe una legislación que lo avale.

La modelo también habló sobre la razón por la cual no llevaría adelante un embarazo. “Por un tema personal”, explicó, sin entrar en detalles. Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó si era una cuestión física o emocional, respondió esquiva: “Ambas cosas que prefiero guardarme por el momento”.

“Estamos hablando y procesando el tema, hasta que no esté todo bien claro no voy a hablar mucho”, dijo, e hizo referencia a la amiga que le prestaría el vientre. “¿Vivirían juntas”, quiso saber Celina Rucci. “Claro que sí, la traigo a mi casa”, respondió Jelinek. “¿Dos madres?, retrucó Kusnetzoff. “Puede ser ¿Quién sabe? Claro que sí ¿por qué no?”, expresó la modelo.

“Pueden ser como tres mamás, porque vivo con unas amigas así que todas lo cuidaríamos”, añadió. Y cuando le consultaron si sería un hijo compartido, aclaró: “Es una forma de decir, porque entre todos lo vamos a cuidar”.

Para todo este proceso, Karina cuenta con el asesoramiento legal de su abogada Ana Rosenfeld. “Como no se mucho me estoy asesorando sobre todo con Ana, pero lo quiero tener acá, y adoptar también. Creo que no es nada malo”, reflexionó. “Tengo el deseo y creo que no es nada malo traer bebés al mundo, adoptar y armar una buena familia”, culminó.

LA NACION