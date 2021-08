La experiencia mística de Victoria Vannucci en el desierto: asado vegano y “conexión con la Pachamama”

Separada de Matías Garfunkel, Victoria Vannucci empezó una nueva vida en Estados Unidos. La transformación de su rutina fue total: ahora, la empresaria promueve el cuidado del ambiente y el crecimiento espiritual. Esta semana, para celebrar el Día de la Pachamama, pasó una jornada al natural en un parque nacional californiano y compartió un particular video en el que se la ve cocinando vegetales y meditando en distintas posiciones.

En junio, la exesposa de Garfunkel causó una fuerte polémica al mostrarse preparando un asado vegano con chorizos. Desde su cuenta de Tik Tok Cooking With Vick, en la que supera los 13 mil seguidores, la empresaria gastronómica instalada en San Diego publicó un clip mientras preparaba la parrillada, dando lugar que muchos usuarios de las redes sociales recordaran un cruel hecho de su pasado: la caza de animales en peligro de extinción.

Un video de Vannucci en Tik Tok generó polémica por la preparación de un “asado vegano” TikTok @Vik_Vannucci

Ahora, Vannucci celebró la naturaleza con un video muy peculiar. Primero, la cámara la muestra acomodando una parrilla con vegetales. Luego, aparece meditando con las piernas cruzadas y mirando al sol. Finalmente, se puede ver a la empresaria de pie, envuelta en un poncho, en medio del desierto y con los ojos cerrados. “Quiero compartir con ustedes lo feliz que me siento al haber venido al desierto Joshua Tree National Park para recargar energías, reconectar con la Pachamama y meditar acerca de lo que vendrá, y también agradecer por todas aquellas hermosas cosas que me han sucedido”, escribió en el posteo. Después, añadió: “La energía del desierto me hace sentir libertad absoluta. El sol, el viento, el fuego y las estrellas fueron mis compañeras durante este escape tan curador que rejuveneció mi alma”.

Victoria Vannucci se mostró meditando y cocinando vegetales en el desierto

El mes pasado, Victoria le contó a un medio estadounidense los detalles de su nueva vida como dueña del restaurante Pachamama. El artículo de Local Magazine se titula “Conocé a la extenista profesional que llevará el Amazonas al centro de San Diego”. En la nota, reveló que el gran cambio en su vida llegó un día que le dio una manzana a su hija Indiana. “En ese instante advertí que no le estaba dando simplemente comida, que le estaba transfiriendo mi amor y energía a través de un ingrediente que viene de la Madre Tierra”, explicó Vannucci. Además, la mujer explicó que el repudio que recibieron las fotos en las que ella aparecía cazando junto a su exmarido la llevaron a replantearse a fondo su alimentación. Así, según relató, se hizo vegana y empezó a comer solo aquello que cosechaba en su huerta.

LA NACION