Karina Jelinek confirmó que va a ser mamá por subrogación de vientre: “El trámite ya está avanzado”

Hace un tiempo, Karina Jelinek confesó públicamente sus deseos de convertirse en madre. Con esa idea en mente, viajó hace algunas semanas a los Estados Unidos para iniciar los trámites de subrogación de vientre y este viernes por la mañana aseguró que el trámite ya está avanzado.

“Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños”, revelaba Jelinek cuando le preguntaban sobre sus deseos de tener un hijo. Y al parecer, a los 40 años está más cerca de cumplir su objetivo, ya que los trámites para subrogar un vientre están en marcha. “Estoy en eso. Por ahora guardo esa información hasta que termine los trámites personales. Demora, pero tengo paciencia. Está avanzado”, aseguró este viernes en Nosotros a la mañana.

En cuanto a por qué tomo la decisión de no llevar ella misma el embarazo, la modelo contó los motivos: “ Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es algo privado . Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quería engordar. Personas ignorantes y comentarios tontos cuando no saben de mí, ni el por qué de mi decisión”.

“Conozco a personas y amigas como Pampita o Dolores Barreiro que tuvieron más de 5 hijos y están bien, no tiene nada que ver con el físico. Me dolieron esos comentarios porque hablan sin saber”, expresó molesta.

Si bien en este momento su camino elegido para tener un hijo es el alquiler de vientre, Jelinek no descarta la posibilidad de adoptar a futuro. “También me gustaría adoptar. Hay muchos niños que no tienen hogar, pero es difícil”, reflexionó dejando la puerta abierta.

En junio, durante su paso por el programa PH: Podemos Hablar, la modelo se había explayado sobre su fuerte deseo de tener hijos. “Yo no soy mamá, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no?”, expresaba. “Me gustaría tener muchos chicos, seguramente ya se va a dar, estoy en eso”, confesaba.

Luego, al ser consultada sobre los trámites necesarios para subrogar un vientre, explicaba: “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga, acá en la Argentina. (...) Mayormente, lo hacen afuera”. Mientras ella hablaba, el resto de los invitados en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff dieron cuenta que, en nuestro país, no existe una legislación que avale este tipo de procesos.

"Una amiga pondría su vientre para que yo sea madre" 👶 Karina Jelinek reveló que será Madre primeriza muy pronto 🥰 #PodemosHablar pic.twitter.com/F66b7B3t72 — telefe (@telefe) June 13, 2021

“Estamos hablando y procesando el tema, hasta que no esté todo bien claro no voy a hablar mucho”, decía Jelinek, al tiempo que hacía referencia a la amiga que le prestaría el vientre. “¿Vivirían juntas”, quiso saber Celina Rucci. “Claro que sí, la traigo a mi casa”, respondió la modelo. “¿Dos madres?, retrucó Kusnetzoff. “Puede ser ¿Quién sabe? Claro que sí ¿por qué no?”, expresó la modelo.

“Pueden ser como tres mamás, porque vivo con unas amigas así que todas lo cuidaríamos”, añadió. Y cuando le consultaron si sería un hijo compartido, aclaró: “Es una forma de decir, porque entre todos lo vamos a cuidar”.

Para todo este proceso, Karina cuenta con el asesoramiento legal de su abogada Ana Rosenfeld. “Como no sé mucho me estoy asesorando sobre todo con Ana, pero lo quiero tener acá, y adoptar también. Creo que no es nada malo”, reflexionó. “Tengo el deseo y creo que no es nada malo traer bebés al mundo, adoptar y armar una buena familia”, culminó.

LA NACION