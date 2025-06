Karina Milei fue a ver Mamma Mia!: cómo se gestó su visita y qué pedido le hizo a los productores

Fan de la música de ABBA y del teatro musical, Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación y hermana del presidente Javier Milei, asistió anoche a la función de Mamma Mia!, en el Auditorio Belgrano. Acompañada del Secretario de Cultura de la Nación, Leo Cifelli, Karina no paró de cantar, bailar y aplaudir al mismo ritmo que lo hizo el público.

No fue algo que estuviera planeado con mucha anticipación, según dijeron los productores de la obra a LA NACION, a la hermana del Presidente le dieron ganas de ir al teatro y decidió entonces concretar ese plan. El mismo domingo, —y un par de horas antes del espectáculo—, el productor Miguel Pardo recibió un llamado de Presidencia avisando que Karina Milei iba a asistir a la función. A pesar del poco tiempo, logró una buena ubicación para ella y sus siete invitados.

Llegó unos minutos antes de que empezara el show y ya con la primera canción mostró su fanatismo por ABBA y durante toda la función cantó y bailó con el mismo fervor que el público.

Karina Milei y Leo Cifelli viendo Mamma Mia

La petición de Karina

Karina hizo un único pedido: que no hubiera protocolo. Y la producción cumplió. Por eso, al finalizar la obra, la hermana del presidente Milei salió por la puerta principal como una persona más, nadie se le acercó ni hubo gritos ni escándalos.

Pero antes de irse, tanto Karina como sus acompañantes saludaron a los productores, les dijeron que habían disfrutado del espectáculo y que les había gustado mucho. Fue una noche amena para el grupo que acompañó a la funcionaria y los empleados del Auditorio de Belgrano se mostraron como buenos anfitriones. “Se trabajó en equipo para recibir a una invitada especial sin protocolo porque pidieron que no lo haya”, detallaron a LA NACION desde la producción.

Con dirección de Ricky Pashkus, Mamma Mia! está protagonizada por Marisol Otero (que interpreta el rol protagónico de Donna), Alejandro Paker, Carna Crivelli, Lula Rosenthal, Guadalupe Devoto, Flavia Pereda, Pablo Silva, Bruno Coccia y gran elenco. Además cuenta con una orquesta de músicos en vivo. Las canciones son de Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Catherine Johnson, y en la dirección, además de Ricky Pashkus están involucradas Florencia Peña y Rocío Pardo, con producción integral de Miguel Pardo, coreografías de Verónica Pecollo y dirección vocal de Matías Ibarra.

De Peña a Otero

Marisol Otero y Florencia Peña

Cabe recordar que esta es la tercera temporada de Mamma Mia!, que se estrenó en el Teatro Coliseo con Florencia Peña y luego hizo temporadas en Mar del Plata y Carlos Paz, además de una gira nacional.

Tras el protagonismo de Peña, Otero -luego de 13 años- volvió a tomar la posta y a ponerse el traje de Donna, un rol que le dio muchas alegrías a su carrera y así se lo dijo a LA NACION semanas atrás: “Me da mucho entusiasmo y alegría, porque la música de ABBA es como medicina para el alma, por eso trasciende las épocas y los tiempos. La música de ABBA genera alegría y me ha acompañado en muchos momentos de mi vida. Cuando me tocó protagonizar por primera vez el musical y cantar esas canciones fue maravilloso conectar sobre un escenario con mi propia alegría. (...) Entonces, cuando me lo volvieron a ofrecer, dije: ‘¡Guau! En un momento del mundo donde pasan tantas cosas, poder estar haciendo una obra de teatro que transmita alegría es como una bendición”.

La obra Mamma Mia! está basada en las canciones del popular grupo sueco ABBA, y gracias a la idea de Judy Craymer, se convirtió en el musical más exitoso de todos los tiempos a nivel mundial.