Koffee, la pequeña gran revolución del reggae

"Brinda, sí, brinda", dice el estribillo del tema reggae más escuchado de la temporada, pero aunque el calor de estas épocas invite a la sidra o el champán ella brinda con. café. Con casi 100 millones de vistas en YouTube, el hit Toast ("tostada" en inglés, pero también "brindis") consagra a Koffee, la última estrella del reggae global. Me hice fan no solo por su nombre (tengo un tema personal con el café: soy un adicto, tomo diez tazas por día), sino porque la pibita de 19 años se convirtió en la referente actual de un género marcado por el machismo: "Al reggae no le van las mujeres ni los gays", denunció un importante diario español y echó luz sobre una cuestión oscura. A pesar de tantas ondas de amor y paz, Jamaica es el país más homofóbico del mundo, según una investigación de la revista Time, y un lugar donde las mujeres viven eternamente postergadas.

El ascenso de Koffee es una pequeña gran revolución. "El reggae y el dancehall son industrias dominadas por hombres", dijo a la revista inglesa i-D, en la que fue chica de tapa: "Si sos mujer, te da miedo que no vaya a funcionar; habría sido más seguro si me hubiera hecho doctora o abogada". El reggae, ese género de corte espiritual que tuvo a Bob Marley como sumo pontífice, parece una religión exclusiva para machos: son penosamente famosas las taras de Marley, como la de aquella fiesta en que salió corriendo para no quedar a solas con Prince, a quien consideraba "un pervertido". Nacida como Mikayla Simpson de una madre soltera en Spanish Town, Koffee empezó a cantar en la iglesia adventista a los 12 y no paró: desde una ciudad chiquita con aires de provincia, en siete años consiguió hacerse amiga de Rihanna, ser producida por Major Lazer, cantar con Ed Sheeran, Chronixx y Justin Bieber y convertirse en el rostro de un género en evolución: con sus dientes de lata, sus mejillas tostadas y sus dreadlocks dorados, es la cara del reggae en el siglo XXI y aquí la veremos en octubre como telonera de Harry Styles. ¿Podrá ser un emblema más fresco y joven de su país? Ella dice: "Quiero poner a Jamaica en el mapa de una manera impactante y positiva".

En las Montañas Azules jamaiquinas se cultiva el mejor café de todo el Caribe, el incomparable Blue Mountain al que llaman el Rolls Royce de los cafés, y la nueva estrella del reggae recibió su apodo porque, aun en los días más bochornosos del trópico, ella prefiere tomar un café antes que una cerveza o una gaseosa. Es de las mías: en el bochorno de un enero sofocante, escucho Toast en loop y brindo con una taza caliente por la refrescante Koffee. ¡Salud!

Listamanía

Los cinco artistas reggae más importantes de la historia (sí, todos hombres)

Bob Marley. Cultor de la religión rastafari, llevó el reggae de Jamaica al mundo: con letras de denuncia social y elevación espiritual, inspiró a otros géneros. Burning Spear. El alias de Winston Rodney, que conoció a Marley durante un paseo por las montañas de St. Ann y siguió su consejo de dedicarse a la música. Jimmy Cliff. De un suburbio de St. James al Salón de la Fama del Rock and Roll, lleva más de medio siglo en la música y es un superventas global. Peter Tosh. Asesinado en 1987 en su propia casa, dejó como legado una militancia a favor del rastafarismo y la legalización de la marihuana. Toots and the Maytals. En 1968 estrenaron el tema "Do the Reggay", que se considera el primer uso de la palabra que después bautizó el género.