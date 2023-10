escuchar

Los sugestivos encuentros y la incógnita en torno al vínculo entre Elián Valenzuela, más conocido artísticamente como L-Gante, y Wanda Nara, llevaron a Tamara Báez a tomar una drástica decisión. Es que la expareja del cantante de cumbia usó su cuenta de Instagram para postear una frase enigmática que estaría referida a su antigua relación con el papá de su hija Jamaica y dejó un gran signo de interrogación en sus seguidores.

Báez, quien se mostró siempre cercana a L-Gante mientras estuvo detenido en la DDI de Quilmes, donde pasó largos días privado de su libertad, con cambio de abogado mediante, expresó su malestar por los coqueteos del exponente de la Cumbia 420 con Wanda, quien volvió a la Argentina en estos días por trabajo y aprovechó para estar en contacto con él.

Tras estar varios días sin omitir opinión sobre las imágenes que trascendieron en los medios, que los mostraban a los dos muy cercanos, Tamara esperó a que el tema dejara de ser recurrente entre sus seguidores para lanzar una frase de la cuenta @bandidosfrases de X, donde dejó entrever que debería alejarse de las malas compañías.

Tamara Báez y un mensaje enigmático dirigido a L-Gante Instagram (@tamarabaez777)

“Aléjate de las personas que un día sí, y un día no, yo sé que te irá mejor”, lanzó Tamara, y aunque no explicitó al destinatario de su posteo, sus seguidores se lo adjudicaron a L-Gante. Cabe recordar que ella junto al cantante formaron una familia en septiembre de 2021 con la llegada de su hija Jamaica, a quien se le festejó su segundo cumpleaños una vez que el cantante recuperó su libertad.

En una historia que promete tener varios capítulos más, Tamara encendió una luz de alarma en sus redes sociales y los fanáticos no dudaron en transmitirle fuerzas para que pueda levantar el ánimo. Mientras tanto, el cantante sigue inmerso en una lucha judicial para evitar volver a quedar tras las rejas, en una situación que lo alejó de su familia y de su círculo íntimo, sumado a la pérdida económica por no poder cumplir con los shows que tenía pautados hasta fin de año.

Las frases cruzadas entre L-Gante y Wanda Nara

A través de las redes sociales, L-Gante y Wanda Nara se lanzan dardos cruzados, en los que dan a entender que en algún momento hubo algo más que una amistad entre ellos. El primero en aclararlo, públicamente, fue el cantante, quien hizo contundentes revelaciones cuando visitó los estudios de Crossover (Vorterix) con la conducción de Julio Leiva.

A la hora de indagar sobre su vida personal, Leiva apuntó sobre cuestiones amorosas donde Elián Valenzuela fue claro y conciso: “Tuve una sola novia en la vida, después me separé”, explicó. Segundos después, para redondear su concepto, apuntó: “Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”.

Con el tema candente, el conductor aprovechó el momento para consultarte al artista si mantuvo contactos con Wanda una vez que salió de la DDI de Quilmes: “¿Al salir? Sí, piola. Mantengo siempre contacto. Re de 10″, retrucó.

Del otro lado, con un guiño más sutil, Wanda apareció en TikTok con un video donde se escuchaba la letra de un tema que todos relacionaron con él: “Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”.

Más tarde, la empresaria posteó otro video cantando un tema desde su vehículo y que decía: “Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediques estados”. Aunque poco después, decidió borrarlo.