La actriz que perdió a su hermana de forma trágica y tuvo que vestirse con su ropa para el funeral

Nació en cuna de oro, formó parte de la infancia de toda una generación y vivió en carne propia una de las peores pérdidas que una persona puede experimentar. La vida de Joely Richardson está marcada por hitos que van desde la plenitud y el reconocimiento internacional a la tristeza más profunda. Hacia finales de los noventa protagonizó una de las películas más famosas de Disney: 101 Dálmatas (101 Dalmatians) con una malvada y brillante Cruella de Vil interpretada por Glenn Close. Después le siguieron éxitos como El Patriota (The Patriot) con Mel Gibson y la serie Nip/Tuck por la cual estuvo nominada al Globo de Oro. Pero en 2009 la golpeó una inesperada tragedia: la muerte de su hermana mayor, la también actriz Natasha Richardson. Esto no solo le significó un punto de quiebre, sino que tuvo que, literal y figurativamente, ponerse en sus zapatos y asumir un nuevo rol dentro de su familia. A los 60 años acumula más de 80 títulos en su filmografía y es dueña de una prolífera carrera en Hollywood con la que mantiene vivo el legado de su familia.

Joely Richardson es hija del director Tony Richardson y la actriz Vanessa Redgrave y nieta del actor Michael Redgrave Mark Cuthbert - UK Press

Una estrella nacida en el seno de una legendaria familia de artistas

Joely Richardson nació bajó los reflectores de Hollywood y desde su cuna podía ver los dos premios Oscar que ganó su padre Tony Richardson a mejor director y película por Tom Jones (1963). Su madre, Vanessa Redgrave, es una de las actrices británicas más reconocidas y multipremiadas de su generación, ganadora del Oscar, Globo de Oro, SAG, Emmy y Tony. Pero el arte corría por sus venas desde una generación anterior: su abuelo materno fue Michael Redgrave, un aclamado director y actor británico distinguido por la corona como Comandante de la Orden del Imperio Británico. Del matrimonio de sus padres, quienes se separaron cuando ella tenía dos años luego de que su madre descubriera que su padre le era infiel con la actriz francesa Jeanne Moreau, tuvo una hermana mayor, Natasha. Fueron inseparables desde el primer día y de hecho, según el sitio especializado IMDb, debutaron juntas en The Charge of the Light Brigade, una película de 1968 dirigida por su padre y protagonizada por su madre.

Joely es hermana menor de la actriz Natasha Richardson Instagram @joelyrichardsonsinsta

“Cuando era chica no me interesaba el trabajo de mis padres, creo que suele pasar que solo te preocupás por tu infancia, lo cual es un poco triste, porque en mis 20 falleció mi padre, a quien nunca le pude preguntar nada sobre su trabajo”, le reconoció Joely Richardson a LA NACION durante una entrevista en 2019. Tony Richardson murió en 1991, a los 63 años. “Después de su muerte, empecé a ver todos sus films que en los 60 fueron revolucionarios para el cine británico, que ganaron el Oscar. Vi Tom Jones, A Taste of Honey y pensé ‘¡oh, Dios!, ¿por qué no le pregunté sobre todo esto?’. Yo lo llamo la ignorancia de la virtud", se sinceró.

Dos generaciones de actrices: madre e hija, Vanessa Redgrave y Joely Richardson Instagram @joelyrichardsonsinsta

La experiencia con su madre fue completamente diferente, puesto que al vivir con ella pudo saciar su curiosidad. “Siempre la veía vistiéndose con la ropa de sus personajes, y después la vi en la película Mary, Queen of Scots, donde la decapitaban y me traumó, porque el arte y la vida se me mezclaban. Ahora, en mi presente, es genial porque podemos hablar sobre lo que hacemos, y cuando la veo actuar, tan maleable, le encuentro siempre verdad y simpleza”, sostuvo en diálogo con este medio. Trabajaron juntas en varias producciones, entre ellas Anonymous, The Fever y Nip/Tuck donde Joely siempre interpretó a la versión joven de su madre o a su hija. Tras separarse de Richardson, Redgrave formó pareja con el actor italiano Franco Nero con quien tuvo a Carlo, quien siguió el camino familiar, pero detrás de las cámaras, como guionista.

De 101 Dálmatas a El Patriota y Nip/Tuck

Joely Richardson en 101 Dálmatas

Como graduada de la Real Academia de Arte Dramático (Royal Academy of Dramatic Art) de Londres, en 1996, Richardson interpretó a Anita en 101 Dálmatas, una adaptación de la película animada de 1961 y uno de los primeros live actions de Disney. Allí compartió elenco con Jeff Daniels, Glenn Close, Hugh Laurie y Mark Williams. Este personaje le dio un salto de popularidad importante que le permitió recibir varias ofertas. De la fantasía pasó a la ciencia ficción y en 1997 estrenó Event Horizon, dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Sam Neill, Laurence Fishburne, Kathleen Quinlan y Jason Isaacs. En el 2000, en tanto, estrenó El Patriota con Mel Gibson.

En el 2000 la actriz protagonizó El Patriota junto a Mel Gibson IMDb

Entre 2003 y 2010, protagonizó Nip/Tuck, un drama creado por Ryan Murphy sobre Sean McNamara (Dylan Walsh) y Christian Troy (Julian McMahon) dos prestigiosos cirujanos plásticos de Miami. Por su papel de Julia McNamara, protagonista del triángulo amoroso de la historia, fue nominada al Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en serie dramática, en 2004 y 2005. La serie tuvo seis temporadas, 100 episodios y ganó el Globo de Oro a mejor drama en 2005.

En medio del éxito, en 2006 Richardson abandonó la serie justo a mitad de la cuarta temporada por un delicado motivo. Su única hija, Daisy Bevan (fruto de su relación con el productor Tim Bevan, con quien estuvo casada entre 1992 y 2001), que por entonces tenía 15 años, tuvo que someterse a una serie de cirugías por una rara enfermedad circulatoria que le afectaba las piernas. La joven fue diagnosticada con esa afección cuando tenía un año y sabían que cuando creciera iba a tener que ingresar al quirófano. Tras este difícil momento, la actriz volvió a ponerse en la piel de Julia McNamara a finales de la quinta temporada.

Por su trabajo en Nip/Tuck, Richardson fue nominada al Globo de Oro IMDb

El 5 de julio de 2025, a través de un posteo en Instagram, Richardson se pronunció al conocer la noticia de la muerte de Julian McMahon a los 56 años. El actor de Los cuatro fantásticos falleció de cáncer el 2 de julio en Clearwater, Florida. “Podía ser divertidísimo, era enormemente carismático (el drama se arremolinaba a su paso) y la mayoría de la población femenina se enamoró de él como Christian Troy. Recuerdo nuestra primera lectura de guion. Sabíamos que estábamos en algo, pero no teníamos idea del viaje que íbamos a tener. Julian sugirió que hiciéramos una meditación para calmar los nervios (no lo hicimos). Recuerdo cuando presentamos los Emmy y se nos cortó la señal y, de alguna manera, improvisamos en directo. Recuerdo el episodio en el que todos tuvimos que envejecer con prótesis: cómo nos reímos entonces y cómo me hace llorar hoy. Mi más sentido pésame a tu familia e hijos. Viviste una vida plena, amigo, ¡Bravo!”, expresó la actriz.

Joely Richardson recordó a su compañero de serie, Julian McMahon, en un posteo en Instagram (Foto: Captura Instagram/@joelyrichardsonsinsta)

La tragedia que la marcó para siempre

En marzo de 2009, mientras filmaba la serie The Day of the Triffids (BBC) un inimaginable suceso golpeó a Joely. Su hermana Natasha esquiaba con sus dos hijos Micheál y Daniel, de 13 y 12 años, respectivamente, en el centro Mont Tremblant en la ciudad canadiense de Québac cuando se cayó por una pendiente y se golpeó la cabeza. Primero pensaron que fue una simple caída, pero cuando Liam Neeson llegó al hospital de Sacred Heart de Montreal, le dijeron que su esposa estaba en coma con muerte cerebral.

Tras la muerte de Natasha Richardson, Neeson tuvo apoyo incondicional de su suegra y su cuñada Nick Elgar - Hulton Archive

Natasha Richardson murió el 18 de marzo de 2009 a los 45 años en el hospital Lenox Hill de Nueva York, dos días después del trágico accidente a causa de un “hematoma epidural accidental causado por un golpe brusco en la cabeza”. Este hecho marcó un antes y un después en la vida de Joely. Ni bien se enteró de que su hermana mayor tuvo un accidente, se puso en piloto automático: abandonó las grabaciones de la serie y con una pequeña valija, en la que ni siquiera llegó a guardar su ropa, se tomó un vuelo a Nueva York. “No sabíamos que sería el final”, le reconoció a The Times una década después.

La protagonista de Juego de gemelas (Parent Trap) fue velada el 22 de marzo de 2009 en la iglesia St Peter’s en Lithgow, Nueva York y enterrada a pocos metros de su abuela materna, Rachel Kempson. Además de la desoladora escena, para Joely fue una experiencia aún más traumática porque ni siquiera tenía ropa para ponerse y tuvo que abrir el armario de la persona a la que estaba por enterrar. “Cuando llegó el momento del funeral, tuve que agarrar ropa y zapatos de Tash, porque no tenía nada propio. De repente, me di cuenta de que estaba hablando con la gente de la iglesia usando los zapatos de mi hermana y fue terrible, espantoso, devastador. Y luego, por supuesto, a otro nivel, tuve que ponerme, literalmente, en su lugar”.

Natasha Richardson fue enterrada el 22 de marzo de 2009 en el cementerio St Peter’s; su esposo, su hermana, sus hijos y su sobrina participaron del funeral Neilson Barnard - Getty Images North America

En octubre de 2024, Liam Neeson le reconoció a People que la muerte de su esposa “fue algo horrible” y que su preocupación radicaba en hacer todo lo posible para que sus hijos estuvieran bien por lo que se enfocó en mantenerse activo y ocupado. A su vez, reveló que “todos se unieron” ante la tragedia y que su suegra y su cuñada “fueron extraordinarias” y lo acompañaron y ayudaron mucho.

Joely junto a sus sobrinos Micheál y Daniel, los hijos de su hermana Natasha y Liam Neeson Instagram @joelyrichardsonsinsta

Sin embargo, y aunque tuvo que mostrarse entera, sobre todo para sus sobrinos pequeños, asumir un nuevo rol en la familia fue extremadamente duro para Joely. “Fue una transición muy extraña que tardó años en suceder. No lo hice conscientemente. Simplemente, lo asumí como cualquiera cuando alguien muere y la familia entra en una crisis total. No se trataba solo de que los niños se quedaran sin madre. Se trataba de las consecuencias para mí. No había vivido ni un solo día de mi vida sin Tash. No conocía el mundo sin ella”, se sinceró.

El mensaje de Joely el 11 de mayo de 2023, día que su hermana hubiese cumplido 60 años Instagram @joelyrichardsonsinsta

El 11 de mayo de 2023, día en que Natasha Richardson hubiese cumplido 60 años, su hermana compartió una foto de ambas de niñas abrazadas y con vestidos de novia. “Parece increíble. Cuando alguien se va temprano, si es que existe tal cosa, es eternamente joven. No tan joven como en esta foto (nosotros de niñas jugando a disfrazarnos, yo en brazos de mi hermana mayor), pero siempre igual de joven: las lilas y los lirios del valle te saludan”, escribió.

La actuación a los 60, la pasión compartida con su hija y el recuerdo imborrable de su hermana

Si bien la carrera de Richardson tuvo su pico a fines de los 90s y principios de los 2000, reconoció que después de que cumplió 50 años, sintió que la industria perdió el interés en ella. No podía conseguir un agente y tampoco proyectos. “Aunque tenía nominaciones al Globo de Oro, y bla, bla, bla, nadie quería a una mujer mayor de 50”, reconoció en una entrevista con The Morning. Pero, después de un tiempo, el teléfono volvió a sonar y se convirtió en un ave fénix. Apareció en las series de Netflix Sandman (The Sandman) y Los caballeros (The Gentleman); también en la película El amante de Lady Chatterley (Lady Chatterley’s Lover) y en septiembre de este año estrena Downton Abbey: el gran final (Downton Abbey: The Grand Finale), la tercera película surgida de la exitosa serie británica.

Más allá de trabajar en sus propios proyectos, Richardson sigue de cerca la carrera de su hija Daisy Bevan, quien a los 33 años y con un gran parecido a ella, decidió seguir sus pasos. Además de dedicarse al modelaje, estudió actuación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg (Lee Strasberg Theatre and Film Institute) en Nueva York. Como actriz apareció en la serie The Alienist, con Dakota Fanning, Daniel Brühl y Luke Evans, en la miniserie de Netflix Demasiado (Too Much) y en la película On Our Way de Sophie Lane Curtis, donde compartió elenco con su primo, el también actor Micheál Richardson, que adoptó el apellido materno, y su abuela Vanessa Redgrave. Sin embargo, a pesar de que madre e hija comparten la misma pasión, al menos por ahora no hay chances de verlas juntas en un proyecto. “En mí nos gusta que todas nuestras interacciones con seres queridos sean en la vida privada. La relación es fuera del trabajo”, aseguró la protagonista de 101 Dálmatas en diálogo con ¡Hello!

Daisy Bevan siguió los pasos de su abuela y de su madre y hoy se dedica a la actuación Dave Benett - Dave Benett Library

A los 60 años, Joely Richardson vive un feliz presente a nivel personal y celebra las dichas de su familia. Recientemente surgieron fuertes rumores de que su cuñado Liam Neeson estaría en pareja con Pamela Anderson, y una serie de emojis de una romántica publicación que hizo en Instagram la ex Baywatch, dieron cuenta de que apoya el vínculo.

Joely reconoció que le llevó cinco años superar la "inimaginable" muerte de su hermana Natasha (Foto: Instagram @joelyrichardsonsinsta)

Si bien está en contacto con Neeson y es una tía devota para Micheál y Daniel, la muerte de su hermana es aún una herida difícil de sanar del todo. Reconoció que le llevó cinco años “superar la conmoción, el trauma y el horror” que le provocó perderla de una manera “inimaginable”. Con el paso del tiempo se volvió algo natural. Durante los primeros diez años todos se reunían para conmemorar el aniversario de su muerte hasta que después, cada uno por su cuenta, comenzaron a hacerle un guiño al cielo. En una entrevista con el sitio 9Honey Celebrity en 2024, a 15 años de la muerte de su hermana y a 32 de la de su padre, la actriz sostuvo: “Lo que me parece bonito de nuestros seres queridos fallecidos es que si los recordamos están con nosotros para siempre. No son como hadas que hablan, pero yo creo en la energía y eso es algo que no se puede destruir”.