Santi Maratea salió a apoyar a L-Gante y apuntó contra Viviana Canosa: “¿Qué les pasa?”

L-Gante sigue en el centro de la polémica. Cuando parecía que tras presentarse en la Justicia por supuesta portación de arma de fuego las aguas empezaban a calmarse, el joven cantante tuvo que volver a afrontar otro crítico episodio, aunque esta vez con una figura pública. En esta ocasión, el contratiempo fue con Viviana Canosa, quien criticó a un fanático suyo menor de edad y el artista se defendió, con algunos dichos que la periodista consideró tan ofensivos que aseguró lo denunciaría por “violencia de género”. En medio de este tire y afloje entre ambas personalidades, Santiago Maratea tomó partido por uno de los dos.

“¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Lo pueden dejar tranquilo? ¿Qué les pasa? Dejen al pen... tranquilo que la está rompiendo”, comentó el influencer en sus redes sociales. “No lo voy a etiquetar porque me da vergüenza. Pero ya se lo dije. Amigo te banco en todas. Porque de verdad lo banco en todas y cómo la tienen con el chabón. El vago hace su música, tiene muchísimo éxito, fin. No hay nada atrás, no hay armas en la casa”, agregó.

Santi Maratea salió a defender a L-Gante

Luego, Maratea apuntó contra Canosa: “No hay necesidad de insultar a su público ni a todo Tecnópolis que fue a verlo, déjenlo en paz y que disfrute de todo su éxito que bien merecido lo tiene”, consideró además el influencer. “Ojo que por ahí me sigue Canosa, me seguía y le tiró a L-Gante. ¡Canosa dejame al pibe en paz!”, concluyó.

La denuncia de la periodista a L-Gante por violencia de género

“Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por L-Gante, hago saber que iniciaré con mi letrado el Dr. Juan Manuel Dragani la denuncia correspondiente por violencia de género, como así también querella criminal por los delitos de calumnias e injurias”, comunicó esta semana Canosa a través de Twitter.

La periodista lanzó que “la agresión y la violencia son el recurso de los que carecen de argumentos” y opinó que “el límite a la libertad de expresión es la comisión de un delito”. La polémica comenzó a raíz de una foto publicada en el perfil oficial de Tecnópolis en redes sociales, en la que se ve a un pequeño entre la multitud en el concierto del pasado domingo. “Este es el aguante”, reza el texto que acompaña a la imagen para dar cuenta del ambiente que se vivió durante la jornada.

El comentario que hizo Viviana Canosa en su cuenta de Instagram Captura

Canosa reaccionó a esta postal, que compartió en su perfil de la red social del pajarito, con la siguiente frase: “Así quieren a tus hijos”. Y calificó a continuación: sumiso, pasivo… pobre, bruto”. Además, agregó en otros posteos: “Te quieren estúpido y dominado”. Por último, sentenció: “Nos quieren en un mundo cada vez menos real”.

L-Gante salió reaccionó a las palabras de la conductora de TV a través de un video, donde expresó: “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu choma que te la agarrás con un pibito menor de edad para descargar tu odio asqueroso”, lanzó. El músico también publicó una historia que tituló: “Malco Ida”.

La respuesta de L-Gante tras las críticas de Viviana Canosa

Tras el concierto gratuito, al que acudieron 45 mil personas, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, por su parte, le dedicó unas palabras de aliento al músico en su cuenta de Twitter. “Aguante L-Gante”, escribió el político junto a un video en el que se puede ver un resumen de lo que fue el multitudinario evento y algunas declaraciones de los jóvenes que asistieron al show. “Estamos acá viéndote, compañero. Haciéndote la segunda, puro chamuyo el noticiero. Vos sabés que ni compramos”, se lo escuchaba decir a un chico sobre las polémicas en torno al artista en los últimas semanas.