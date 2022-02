Andy Kusnetzoff se mostró con su hijo León para celebrar sus seis meses de vida: “¡A disfrutar!”

Andy Kusnetzoff disfrutó de un momento muy especial junto a su familia en la Patagonia y aprovechó el festejo de los seis meses de su hijo León para dedicarle un emotivo posteo.

“La vida son momentos, pasa rápido. A disfrutar!”, escribió el conductor junto a una foto con su pequeño hijo en brazos en el Parque Nacional Los Arrayanes, cerca de Villa La Angostura. En el posteo también menciona a su mujer Florencia Suárez, con la que hace cuatro años tuvieron a Helena. La publicación obtuvo más de 19.000 likes y muchos mensajes de felicitaciones al niño y a su padre. “Ya arranca a comer, qué lindo”, “Mucho amor para esa hermosa familia”, “León el nombre más lindo del mundo”, fueron algunos comentarios.

El conductor le dedicó unas palabras a su hijo. Fuente: Instagram

El pequeño León nació el 20 de agosto de 2021 y tuvo que permanecer un tiempo en neonatología. “Fueron días de espera eterna. Creo que los más largos de nuestras vidas. La neo se convirtió en tu impensada y desconocida primera casa. Entre cables, monitores y tantas cosas más aprendimos a cambiarte los pañales, bañarte, darte la teta. ¡Uf, cuántos sentimientos! Le hiciste honor a tu nombre desde el primer día, León. ¡Sos un guerrero! Hoy podemos decir ‘gracias’ a esa primera casa y a cada una de esas personas que te hizo una caricia, te contuvo, mimó y te cuidó. Gracias por su maravilloso trabajo. Estarán siempre en nuestros corazones y en tu historia. Y gracias a la vida, siempre”, escribió una emocionada Suárez.

Por su parte, Andy dio detalles del momento en Perros de la Calle (Urbana Play): “Por distintas cosas terminamos en la neo. Son esas especialidades que son fundamentales, claves, de las más importantes, pero mejor no conocerlas. Si no la conocés tu vida pasa y está buenísimo, pero si la conocés aprendés a valorar ese mundo, que sería una terapia para bebés. Hay casos muy dramáticos”. “Entrás a otro mundo, que te desconectás. Y no hay afuera ni nada. Y es un momento en que el WhatsApp se inunda de felicitaciones, y yo pensaba ‘si supieran el momento en el que estoy’. Pero en neo hay todos bebés luchadores y aprendés a valorar otras cosas. Los padres y profesionales se transforman en familia ahí adentro, me hice amigos de otros padres”, confesó.

En su cuenta de Instagram, el conductor le dedicó unas palabras a su hijo a una semana de nacer: “La vida son momentos, podés pasar del techo de felicidad a uno bien abajo. Llegar a la neo por primera vez es duro. Pero con los días empezás a valorar otras cosas. Entrás en una película y no te importa más lo que sucede afuera. Es un lugar de bebés luchadores, gladiadores que salen adelante gracias al amor y profesionalismo de cada persona que trabaja con tanto amor. No solo se dedican a los bebes sino a los padres”.