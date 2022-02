La sentida reflexión de Juana Repetto luego del aislamiento por coronavirus de su hijo Toribio

En una historia de su cuenta de Instagram, Juana Repetto publicó una sentida reflexión luego de que el contagio de coronavirus que sufrió su hijo obligara a una separación familiar temporaria.

La situación había comenzado cuando el hijo mayor de Juana, Toribio, se contagió de covid. A partir de esto, ella respetó el aislamiento y se encerró durante el tiempo correspondiente junto a él y a su hermano, Belisario.

Quien no se encerró con su familia fue Sebastián Graviotto. Esto se debió a que tenía programado un viaje laboral impostergable y un contagio en la semana de aislamiento le hubiera traído muchos problemas.

Por ese motivo, pasó esos días alejado de Juana y sus hijos y se reencontraron justo antes de que partiera para despedirlo. En ese contexto, la hija de Reina Reech escribió sobre el momento de volver a verse y lo que significaron estos días para ella y los pequeños.

La reflexión que compartió Juana Repetto en su historia Instagram @juanarepettook

“Un Torito de alta que pudo abrazar a Sebi. Hace más de una semana que no nos abrazamos, que no nos damos la mano, que no miramos una serie juntos en la cama, que dormimos separados”, comienza el texto que escribió y que acompaña una imagen de los cuatro. En esa misma línea, reveló que a pesar del reencuentro no pudo despedir a su pareja como quería: “Hoy se fue por quince días y no pudimos darnos un beso y un abrazo”.

Por último y a pesar de la tristeza por los días que tuvieron que pasar, valoró la experiencia y la respuesta de todos en un contexto así: “Algo habrá venido a enseñarnos justo en este momento el covid, nos dejó a todos patas para arriba. Nos puso a prueba como familia, pero acá estamos”.

Horas antes, Juana había manifestado su cansancio por el aislamiento que debió afrontar junto a sus hijos. “HARTOS. Toro está desesperado por ver una cara que no sea la mía y por salir de esta casa. Le dio duro a las pantallas y se alimentó toda la semana a base de arroz, fideos, milanesas y algún tomate. Por suerte, come mucha fruta y eso me deja más tranquila”, comenzó contando con respecto a Toribio.

Luego, detalló la situación del más pequeño durante esos días: “Los primeros días solo tomó teta, no tenía energías para prepararles a los dos y me venía rechazando todo así que ya fue”. Por último, contó que los dos niños estaban bien y que ella solamente tenía congestión.