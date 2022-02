Paulo Vilouta confirmó su salida de Intratables: “El viernes es mi último programa”

El periodista Paulo Vilouta utilizó un espacio de su programa de radio matutino en AM La Red para confirmar su salida de Intratables (América TV) luego de 10 años al aire. Además, aprovechó la ocasión para precisar cuáles son los motivos que lo llavaron a tomar la decisión de dar un paso al costado.

“Bueno, les quería contar lo de Intratables porque ya trascendió y explotó por todos lados. Y en el ambiente nuestro no hay forma de mantener... no es un secreto pero sí es una negociación”, explicó Vilouta, consciente de que la información ya había comenzado a correr. “Y después, explicar cómo es la situación porque siempre todo el mundo piensa que hay conflictos, que hay problemas”, agregó.

Paulo Vilouta deja Intratables luego de 10 años al aire del programa (Foto: Instagram) Instagram

Luego de dos semanas a cargo de la conducción del programa, debido a las vacaciones de Alejandro Fantino, el periodista estuvo “negociando con la empresa”, según detalló. “Hay una situación que ya se me hizo inmanejable que es trabajar en los extremos del día”, explicó en referencia a Vilouta 910, que va de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, y al ciclo de América, que comienza a las 22 y termina no antes de las 23:45. “Intratables va cada vez más tarde”, remarcó.

El periodista reveló que ni siquiera deja el auto en la cochera para ganar algunos minutos de sueño. Y que actualmente llega a la casa a las 00:30 y hasta la 1 de la mañana no logra acostarse. “Es un abrir y cerrar de ojos porque a las 4 y pico estoy otra vez en pie”, detalló el ganador del Martín Fierro a Mejor panelista en 2017.

Aunque el año pasado intentó dormir siesta a la tarde, incluso con la ayuda de un hotel que le prestó una habitación para que pudiera descansar un poco, nunca logró estabilizar sus horas de sueño. “Estuve reunido con las autoridades del multimedio y llegamos a la conclusión de que es imposible jugar los dos extremos”, aseguró Vilouta y explicó: “El viernes hago el último programa y terminamos un ciclo. 10 años: es una primaria entera y tres años de secundaria. Son 10 años que por supuesto a mí se me pasaron volando”.

Paulo Vilouta recibió el Martín Fierro a mejor panelista por su rol en Intratables (Foto: Prensa Artear) Prensa Artear - Archivo

Vilouta recordó además el día en que Liliana Parodi le propuso sumarse al programa. “Hubo un evento que organizó América en Tigre: vino Federer a la Argentina. Televisamos el partido, fue Susana Giménez, fue un evento brutal. No había señal de teléfono en el lugar. Cuando llego a buscar mi auto por la estación Tigre tenía 75 mil llamadas perdidas del canal. En esos momento estaba Liliana Parodi, me llamó y me dijo que tenía una pregunta y que le tenía que decir que no: ‘¿Te vas de vacaciones en enero?’. La respuesta era no. ‘Porque vamos a empezar un programa con Santiago del Moro que va a ser por el verano’”, rememoró. “Íbamos a hacer un programa de verano que no tenía una definición muy clara con Ángel de Brito, Silvia Fernández Barrio, Valeria Gastaldi, Franco Torchia, Diego Brancatelli, Santiago del Moro y yo. Iba a durar dos meses y lleva 10 años. Y dio mil giros. Del espectáculo a la actualidad, después giramos la política”, rememoró el periodista.

Y aseguró: “A mí, personalmente, me cambió muchísimo la vida. Trazó una bisagra. Me generó una gran popularidad que yo ya tenía en el fútbol, que es muy invasivo, pero entré en un territorio que es la mujer, la dama, que no ve tanto el fútbol como el hombre”. Vilouta sostuvo que el programa le permitió crecer y vivir muchísimo mejor. También, que todo el mundo le atienda el teléfono.

“Ahora voy a tener una vida más tranquila, más ordenada, voy a venir (a la radio) sin el apriete ese de ‘dormí tres horas y vengo a laburar’”, aseguró y habló del problema de salud que atravesó en 2021: “Tuve un llamador el año pasado que fue el tema del stend en un momento muy complejo con cinco aislamientos, un covid... llevo 32 hisopados y lo del stend me hizo por primera vez sentir un sacudón”.

Respecto a Intratables, dijo que el programa va a continuar con Alejandro Fantino como conductor y que incluso va a ir un poco más tarde. “Puede haber modificaciones como está trascendiendo por todos lados”, adelantó Vilouta y agregó: “El que está contento es mi cardiólogo, es mejor calidad de vida”.