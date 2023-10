escuchar

Desde que se instalaron en Miami, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ampliaron su círculo íntimo. Por un lado, se reencontraron con Sergio Busquets y Elena Galera, sus íntimos amigos desde sus años en Barcelona, y por el otro, forjaron una fuerte amistad con David y Victoria Beckham. Las tres parejas suelen frecuentarse por fuera del ámbito deportivo y disfrutan de salir a cenar y pasar un tiempo de relax, a pura charla y risas. El jueves, los rosarinos fueron a comer con sus amigos y dos invitados especiales y fiel a su estilo, Anto se robó todas las miradas con su outfit total white y un accesorio de lujo.

En varias oportunidades las tres parejas salieron a cenar juntas a algún restaurante de Miami. Incluso en algunas ocasiones también se sumó Jordi Alba, quien jugó con Leo en el Barcelona y quien hoy comparte las filas de Inter Miami, y Romarey Ventura, su esposa, que es íntima amiga de Roccuzzo. Incluso, las mujeres generaron tanta buena onda que hasta se reunieron por su cuenta y asistieron a varios eventos.

Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, junto a Victoria Beckham, Antonela Roccuzzo y Elena Galera Instagram @victoriabeckham

En esta oportunidad, David y Victoria Beckham, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Sergio Busquets y Elena Galera disfrutaron de la noche de Miami Beach junto a dos invitados especiales: Brooklyn Beckham, el hijo mayor del exfutbolista y la exSpice Girls, y su esposa desde 2022, Nicola Peltz. Justamente fue la diseñadora británica la que compartió en Instagram las postales de la velada. Hubo vino tinto, agua, pastas, ensaladas, charla y muchas risas.

Sergio Busquets, Lionel Messi, David Beckham y Brooklyn Beckham Instagram @victoriabeckham

En una de las imágenes se pudo ver a las cuatro mujeres, quienes sentaron una al lado de la otra, a pura sonrisa. Todo parecería indicar que la escena fue captada por uno de los hombres, ya que los cuatro se sentaron juntos y frente ellas. Asimismo, ellas devolvieron el favor y también les sacaron una foto con el celular para atesorar el encuentro. “Kisses from Miami” (”Besos desde Miami”), escribió Beckham y Roccuzzo no tardó en reaccionar. No solo comentó con dos corazones, sino que también compartió el posteo en sus Stories de Instagram.

El outfit de Anto Roccuzzo

Pero la salida en parejas no fue lo único que se robó la atención de los fanáticos, sino que más de uno se tomó un momento para apreciar el outfit que eligió Antonela Roccuzzo para la ocasión. Sea donde sea que vaya, la rosarina causa furor con sus looks y esta vez no fue la excepción. Cuando los rosarinos salieron del restaurante, una marea de fans los esperaba, ansiosos por una foto. Fue en ese momento que las cámaras captaron a la esposa de La Pulga, que una vez más no decepcionó con su atuendo.

El look total white de Antonela Roccuzzo y una cartera de diseñador que se causó sensación (Foto: Instagram @queen.anto)

Anto lució un conjunto de pantalón sastrero blanco con un blazer sin mangas haciendo juego. Se tratan de dos piezas que son tendencia esta temporada. Lo complementó con un top escotado del mismo color que dejó una fracción de su abdomen al descubierto. No obstante, el toque final se lo dio la exclusiva pieza de diseñador que usó para guardar sus pertenencias: una cartera rosa, más precisamente el modelo Birkin, que es el sello de la marca parisina Hermés, que además es un ícono de la moda.

Cabe mencionar que Roccuzzo es fanática de este tipo de accesorios y en más de una ocasión fue vista con exclusivos bolsos de diseñador de firmas como Dior y Chanel.