La angustia de Cinthia Fernández en el Bailando: por qué volvió a llorar en vivo

La vedette, que atraviesa una complicada situación emocional, volvió a llorar en la pista del Super Bailando. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

8 de noviembre de 2019 • 14:10

Días atrás, Cinthia Fernández rompió en llanto durante una emisión de Los ángeles de la mañana y se confesó "saturada". La mediática, que se encontraba reemplazando a Lourdes Sánchez como panelista del programa que va por Canal 13, se angustió por su enfrentamiento con Luciana Salazar a raíz del empresario Martín Baclini. Ahora, Fernández volvió a romper en llanto, esta vez en la pista del Super Bailando

Si bien en Los ángeles de la mañana se encontraba angustiada porque Salazar la había bloqueado en Twitter y se sentía muy atacada, esta vez Fernández lloró por la ruptura entre ella y Baclini, con quien todavía es pareja en el certamen de baile. Después de un año y medio de relación, la mediática contó que ya no están más juntos. "Estamos separados hace dos meses", revelaron en la pista del Super Bailando.

Las peleas mediáticas entre Cinthia, Luciana y el empresario llevan ya varias semanas y se originaron por los celos que siente Fernández de que la vedette y Baclini mantengan una amistad. Según contaron los panelistas de Los ángeles de la mañana, la decisión habría sido del empresario.

Fernández, que no desaprovecha ningún espacio para expresar su presente sentimental, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje a su ex. "Si duele no es amor", reza la publicación que compartió en una historia de Instagram. Si bien lo hizo de forma indirecta, el contenido deja claro que el destinatario de los mensajes es Baclini. Además, sobre la historia, escribió un consejo para sus seguidores: "Aprendé a identificar y a liberarte de los amores tóxicos".