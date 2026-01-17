Qué se sabe de la muerte de Marikena Monti

Este sábado 17 de enero se conoció la noticia de la muerte de Marikena Monti. La artista, pionera del café-concert y referente de la música argentina, falleció a los 82 años y dejó un legado importante en la cultura nacional.

Marikena Monti dejó un legado importante en la cultura nacional Patricio Pidal/AFV

De qué murió Marikena Monti

Respecto a las causas del deceso, todavía no trascendió información. Su entorno mantiene privacidad en este momento, aunque su partida genera un vacío en la escena artística, donde el público la recordará por su voz y su trayectoria sobre el escenario.

El Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, fue quien confirmó desde su cuenta de X la noticia: “Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina”. Además, destacó que la carrera de la cantante y actriz fue “coherente, valiente y comprometida”. Por último, recordó su vínculo personal: “Para mí fue una amiga cercana, generosa y sensible”.

La noticia la dio a conocer Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación (Foto: X/@leocifelli)

El camino musical de Marikena Monti comenzó de manera temprana. A los 16 años ya ejercía como profesora de piano. Al finalizar su adolescencia, se mudó a París junto a sus tíos. Residió tres años en Europa, donde surgió su fascinación por Édith Piaf, artista a quien homenajeó en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera.

En 1965 inició su actividad en el Teatro Universitario Franco-Argentino. Desde fines de esa década se destacó en recitales en francés junto a Elena Mignaquy, Claudia Lapacó y Mónica Cahen D’Anvers en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

En 1969 marcó un precedente histórico al convertirse en la primera cantante argentina en grabar un tema de Joan Manuel Serrat: “Balada de otoño”. Poco después, en 1972, encabezó el espectáculo Tres mujeres para el show junto a Susana Rinaldi y Amelita Baltar, propuesta que repitieron con éxito en el siglo XXI.

Susana Rinaldi, Marikena Monti y Amelita Baltar

Su carrera también incluyó el cine industrial. En 1974, interpretó la canción principal de la película La Mary, de Daniel Tinayre, protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. Además, participó en las producciones Comedia rota y Conviviendo con la muerte, y llevó su talento a ciclos televisivos como Sábados circulares y La Botica del Tango.

De la Vega con Marikena Monti en el Instituto Di Tella, en 1969 Gentileza Ramón de la Vega

Uno de los puntos centrales de su trayectoria fue su paso por el histórico Instituto Di Tella, donde participó en Canciones en informalidad, etapa que la consolidó como figura central del café-concert porteño. En teatro encabezó los unipersonales premiados Secretos a cuatro voces y Retrato en blanco y negro en el Teatro Nacional Cervantes.

En 2019, en una entrevista con LA NACION, la artista definió su vínculo con el arte desde la humildad: “El público es lo mejor que la vida me dio, un regalo maravilloso. Con eso, ya está”. También reflexionó sobre el sentido de la trascendencia: “Creo que hay otra vida, estoy segura de eso. Pero me gustaría poder espiar un poquito. Creo que hay algo parecido entre los sueños y la muerte”. Para ilustrar su pensamiento, recurrió a una cita de William Shakespeare en Hamlet: “Morir, dormir, soñar”.