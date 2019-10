Cansada de la situación, Cinthia Fernández disparó nuevamente contra Luciana Salazar Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019 • 19:47

La guerra entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar parece no tener fin. Enfrentadas por un hombre, el empresario Martín Baclini, la rubia y la morocha deberán competir esta noche en el duelo del "Súper Bailando", y el gran encuentro viene generando discordia desde la semana pasada.

Reemplazando a Lourdes Sánchez como panelista en Los ángeles de la mañana, Cinthia disparó nuevamente contra su archi enemiga. "¿Qué importante que soy, no? Me debe tener miedo", comenzó la novia de Baclini, tras contar que la vedette la bloqueó en Twitter y que amenazó con renunciar al certamen de baile si ella no "aflojaba" con sus agresiones.

Sin embargo, el tema pasó y fue recién al final del programa que la panelista se quebró en vivo. ¿Qué pasó? Al parecer varias versiones aseguraban que Baclini la habría maltratado detrás de cámara cuando estuvo junto a ella en el programa, el viernes pasado. Tras estas especulaciones, el empresario le mandó un mensaje pidiéndole que aclare la situación inmediatamente y la bailarina rompió en llanto.

"Quería aclarar porque a Martín lo están llamando de todos lados, y está preocupado frente a lo que dije de que me había maltratado. Solo contamos una situación. Pasó que discutimos acá por lo que había dicho Luciana", relató en referencia al ida y vuelta que la pareja tuvo al aire la semana pasada, cuando dio a entender que Salazar le pidió a su novio que no la ayudara económicamente a enfrentar la demanda que pensaba iniciarle.

"Ya estoy un poco saturada de esta situación porque esta mujer [en referencia a Luciana Salazar] me está haciendo mal, me está trayendo muchos problemas. Quiero dejar en claro que yo sé quién es la persona que tengo al lado, sé lo que hizo por mí, pero basta de esto porque esta mina me está destruyendo", disparó entre lágrimas.

Enseguida, su relato fue interrumpido por Yanina Latorre, quien fue testigo de la pelea de la pareja en el piso de LAM. "Basta, Cinthia, no te puede retar por esto para salir siempre indemne y quedar bien. ¿Y vos cómo quedas? Yo lo escuché, escuché los reproches que él te hacía, no los voy a repetir", expresó enojada.

Frente a esto, Fernández explicó que "fue una discusión de pareja" y que nunca permitiría que nadie la maltrate. Sin embargo, la mujer de Diego Latorre, redobló la apuesta y firme en su postura, aseguró: "No fue una discusión de pareja, te retaba. Y vos no le contestabas. Te reprochaba cosas".

Muy angustiada y, casi sin poder parar de llorar, Cinthia continuó defendiendo a Baclini: "Quiero aclarar eso nada mas, que es una persona excelente porque se pone mal y tiene razón. Yo lo defiendo y lo voy a hacer siempre", indicó.

Sin embargo, su discurso no convenció a su compañera, quien le aconsejó: "Vos tenés que darte tu lugar, no te dejes hacer esto. No le tengas miedo". Lejos de enojarse, la participante del "Súper Bailando" advirtió: "Sé la clase de persona que es y sería incapaz de levantarme la voz y maltratarme. Sí discutimos como discuten las parejas, pero no es que me llevó atrás de cámara y me trató mal, quería aclararlo", concluyó.