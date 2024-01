escuchar

El 2023 culminó con el blanqueo de un romance inesperado en el mundo del espectáculo, luego de que Daniel Osvaldo y la periodista Daniela Ballester fueran captados en un recital, muy acaramelados. Desde entonces, dejaron de ocultar su amor e Instagram se convirtió en la red para demostrarse cariño. Sin embargo, los rumores de crisis no tardaron en llegar al hablarse de una ruptura. Ante esta posibilidad, ambos se pronunciaron al respecto, con una apasionada postal.

La pareja se fue de vacaciones juntos (Foto Instagram @daniosvaldobv)

Desde su retiro de las canchas, Daniel Osvaldo supo acaparar la atención de los medios de comunicación, pero no por su nuevo rumbo laboral, sino por los romances que suele tener. Jimena Barón y Gianinna Maradona terminaron su amistad, luego de que ambas se involucraran con el exjugador. La cantante le dedicó su tema “La araña” a la hija del astro al revelar la “traición” que sufrió al enterarse del romance que inició con su expareja.

Por más de cuatro años, Osvaldo y Maradona mantuvieron su relación, con diversas idas y vueltas- que incluyeron rumores de casamiento-, que exponían con indirecta en redes sociales. Pero la ruptura definitiva fue confirmada luego de que se diera a conocer el noviazgo del ex Boca con la periodista de C5N, Daniela Ballester.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester compartieron el Año Nuevo 2024 (foto: Instagram @DaniStone)

Si bien fueron capturados en diversos eventos, la noche del 31 de diciembre compartieron una foto en Instagram para darle la bienvenida a un nuevo año, lleno de amor. Aunque poco se tardó en especular que la pareja había decido ponerle fin a su vínculo. ¿El motivo? Ambos se dejaron de seguir en Instagram, un aspecto que era recurrente durante las peleas entre Daniel y Gianinna. Por lo que este detalle no pasó desapercibido.

Con una cariñosa imagen, la pareja negó rumores de ruptura (Foto Instagram @ballesterdaniela)

Tras días de silencio, llevaron otra vez entusiasmo a sus seguidores al volver a compartir contenido en conjunto. Fue la periodista quien publicó una imagen en la que se observa que recibe una caricia en la pierna, y la persona etiquetada es el exjugador de fútbol. Además, musicalizó el momento con la canción “Mother’s Little Helper” de The Rolling Stones, la banda favorita de Osvaldo - por la que se hace llamar Dani Stone-, quien no dudó en compartir la imagen en su cuenta de Instagram. De esta forma, ambos dejaron en claro que su relación va viento en popa. Aún ninguno de los protagonistas decidió hablar sobre los pormenores de su amor, como cuándo y cómo fue su comienzo, sino que se limitan a mostrar su cariño en redes sociales.

Por su parte, Gianinna Maradona se llamó a silencio acerca de esta confirmación amorosa que se convirtió en la noticia de la temporada. Pese a que la joven suele publicar frases con indirectas en sus redes sociales, en esta ocasión fue su hijo, Benjamín Agüero, quien reaccionó a la publicación de Osvaldo en el que se mostró en una cariñosa secuencia veraniega con su nueva novia, en la que se muestra muy apasionado.

El gesto virtual del hijo de Gianinna Maradona (Foto Instagram @daniosvaldobv)

Allí, el adolescente puso “Me gusta” en la publicación, lo que indica una mirada positiva del contenido. Este gesto virtual llamó la atención de todos, quizás por ello se retractó y ahora ya no se encuentra visible “aprobación” 3.0.