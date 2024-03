Escuchar

Como siempre lo hizo, María Eugenia Ritó no tiene inconvenientes en contar detalles de su vida privada. Su personalidad histriónica y la verborragia que la caracteriza la convirtieron en una de las mujeres más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, cuando todos creían conocerla en profundidad, lanzó una revelación que dejó a más de uno con la boca abierta.

Durante esta tarde, la exvedette visitó Intrusos (América TV) y contó que tuvo un romance con Pablo Echarri. “¿Saliste con famosos que no sepamos?”, le preguntó Guido Zaffora, a lo que ella respondió: “Una vez salí con un famoso, pero yo no era famosa en ese momento”.

María Eugenia Ritó visitó Intrusos y sorprendió con sus declaraciones

Y dio pistas: “Está vivo, es un actor, sale con una actriz, pero en ese momento no salía con ella”. Ante la insistencia de sus compañeros, quienes le pedían que dijera el nombre y apellido del hombre en cuestión, sin titubear mencionó: “Pablo Echarri”.

“Fue cuando tuvo un impasse con Natalia Oreiro. No saben cómo besa”, agregó sin filtros. Desde el panel quisieron saber cómo fue que la modelo conoció al reconocido galán de telenovelas. “Yo estaba en el boliche La Diosa. Un amigo que teníamos en común me avisa que Pablo estaba ahí. Me dijo: ‘Te voy a llevar a un departamento’. Le dije que sí y nos fuimos, también habría otra chica”.

Antes de terminar con la anécdota, la rubia remató: “Fue divino. Besa de novela”.

El mal momento que atravesó María Eugenia Ritó

A mediados de febrero de este año, Ritó volvió a aparecer en los medios de comunicación, luego de varios años de problemas de adicciones y depresión, y sorprendió con su crudo relato sobre todo lo que vivió. Además, contó que volverá a trabajar, noticia que alegró a todos en LAM (América TV), uno de los programas en los que se sentó a hablar.

“Me han pasado muchísimas cosas y bueno, llegó el día y dije, tengo que reaparecer. Entre todas las cosas, primero porque me había separado y después tuve el problema de adicción, que todo el mundo lo sabe, depresión”, dijo y él la interrumpió: “Parémonos un poco en la depresión. ¿Cómo arrancó? ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías?”.

La actriz se refirió a su enfermedad como “una situación de la que no podía salir”, en la cual “es necesario saber pedir apoyo y terapia” y recalcó la importante de hacer terapia, ya que la adicción es algo que se vive “día a día”. “Hoy estoy bien y agradezco mucho a la gente que me apoya el día de hoy y que me quiere volver a ver, a los periodistas, a mis pares”, expresó.

Con la idea de ayudar a quien esté pasando por un momento similar, el exjurado del Bailando indagó sobre la forma en la que hizo para salir adelante. “Estuve muerta”, dijo con la voz quebrada y completó: “Te puedo asegurar que estuve muerta. Te saca el alma, te saca la vida, dejás de ser vos. Le pedí a Dios, me pasaba por eso que no podía volver al medio porque abría la ventana, me miraba al espejo y me pasaba que decía ‘tengo dos ojos, dos piernas, loca salí a caminar’, pero yo no podía”.