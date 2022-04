María Eugenia Ritó se suma a la causa contra Google y el derecho al olvido: pidió que eliminen las imágenes que “lesionan su buen nombre y honor”

Vida nueva, resultados de Google, nuevos. Así se podría resumir el objetivo de María Eugenia Rito, la exvedette y bailarina ícono de la década del 2000 que hoy, alejada de los medios, busca que Google elimine ciertas imágenes de su pasado porque “afectan a su buen nombre y honor” y porque, además, no concuerdan con su realidad actual. Así lo aseguró el doctor Walter Cormace, abogado de Rito, en una entrevista concedida a Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

“El derecho al olvido empieza a sonar fuerte en los estrados judiciales y muchas figuras del espectáculo argentino se aferran a él para reparar heridas del pasado”, presentaron en el envío el informe sobre tema. Luego, explicaron que el pedido es por imágenes relacionadas a los problemas de adicción de Ritó que podrían haber lesionado también su intimidad y reputación.

Después de recordar el reciente caso de Natalia Denegri , quien le reclamó a Google que la desvincule del Caso Coppola y de todo el contenido televisivo generado alrededor de él en la década del 90, explicaron que la presentación de Ritó va en el mismo sentido y que, además, pretende un resarcimiento económico por el daño que habría sufrido.

Luego de presentar al abogado, la conductora del envío, Florencia de la V, quiso saber cómo está María Eugenia hoy. “Ella por suerte está muy bien. Por eso esas imágenes lesionan su nombre y honor”, arrancó Cormace y acto seguido explicó que las fotos que Ritó quiere que dejen de figurar en el buscador son de un momento malo de su vida y que nada tienen que ver con su actualidad.

“Las imágenes del buscador la estigmatizan ”, argumentó el letrado. “Hacemos hincapié en que uno coloca el apellido en el portal y lo primero que aparecen son situaciones del pasado”, especificó, y resaltó que no están en contra del derecho a la información, “algo vital y necesario”, sino en recordar y traer del pasado cosas que sucedieron hace más de diez años. “Hay muchas personas del medio que han tenido un pasado que no fue lindo, recordarlo constantemente es una lesión a su buen nombre y honor”, sentenció.

Cuando Nancy Duré, panelista del programa, quiso saber en el día a día en qué sentido le afecta a María Eugenia las fotos que aparecen en Google, Comarce contó que la perjudican porque hoy tiene nuevos proyectos y una nueva vida, que busca construir de a poco y esa imagen negativa la perjudica. Desde la mesa aseguraron que tampoco las ayudarían en caso de querer buscar pareja o postularse a un trabajo. “Hoy es María Eugenia, mañana es otra persona y pasado otra”, completó.

María Eugenia Ritó se alejó de los medios en 2017

Para terminar, el abogado contó que la mediación con Google será el 21 de abril y que si no arreglan irán a juicio. Ante el pedido de Florencia de la V, se comprometió a recibir ese día a las cámaras de Intrusos para contar el conflicto.

A partir de 2017, Ritó decidió alejarse de los medios y si bien en ese año fue noticia por una nueva internación en su tratamiento contra las adicciones, poco se ha sabido de ella durante este tiempo. Tuvo un pequeño regreso en Bailando por un sueño y hace dos años se supo que rechazó una oferta de Ángel de Brito para volver como panelista de LAM para reemplazar por un tiempo a Yanina Latorre porque quería ponerse a punto y adelgazar algunos kilos.