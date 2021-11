La brutal caída que sufrió la cantante Karol G durante un show en Miami: “Me duele todo”

Karol G (30) sufrió una fuerte caída durante un concierto en Miami y las imágenes se volvieron virales en las redes sociales. La cantante colombiana se presentó este viernes en el Arena FTX como parte de su gira internacional “Bichota Tour”, pero las cosas no salieron como esperaba y terminó con las rodillas lastimadas y las uñas rotas: “Me duele todo”.

La artista se encontraba haciendo una coreografía en el escenario mientras interpretaba el tema “Ahora me llama”, cuando de pronto comenzó a rodar por las escaleras, en medio de su grupo de baile. En el video, que ya recorrió Instagram y Twitter, se puede ver que Karol G pisó mal el primer escalón con una de sus botas, no pudo mantener el equilibrio y cayó sobre la tarima en un duro golpe.

La fuerte caída de Karol G

Luego del impacto que causó estupor entre los fanáticos que presenciaron el accidente, la cantante se levantó con la ayuda de una de las bailarinas. Pese a mostrarse dolorida, la colombiana siguió adelante con el show. Más tarde, en el mismo recital, se refirió al incidente entre lágrimas.

Otro video difundido en las redes sociales

“Se me partieron todas las uñas. Yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo”, le confesó al público. “Pero nada, ustedes creen que yo, después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida… No piensen en lo que pasó, por favor, que yo quería que fuera perfecto”, alcanzó a decir en medio de un llanto incontenible.

A pesar de la caída, este sábado y domingo Karol G llevará adelante los shows que ya tenía programados en el Coliseo San Juan de Puerto Rico, tal como lo confirmó la productora del evento.

El llanto de Karol G en el escenario

La reacción de sus fanáticos

“Karol G sufrió una caída aparatosa en su presentación y rodó por las escaleras, pero renació como el fénix”; “Siempre que tengas un mal día, simplemente levántate como Karol G”; “Se cayó feo, pero tremendo cómo se paró. ¡Qué admirable! Mis respetos para usted”; “Es tan talentosa que, incluso, cuando se cae se la puede escuchar cantar”; “Dios mío, sabía que iba a llorar. Te amamos mucho”; “¡Maldición! Cayó mal por los escalones de mierd…”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en Twitter al ver los videos donde la artista se incorpora a los pocos segundos de su traspié.

Esta semana, Karol G resultó ganadora de un Latin Grammy en la categoría Mejor Interpretación de Reguetón por su canción “Bichota”: se llevó una gran sorpresa ya que era la única mujer nominada.