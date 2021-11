Pampita se quedará en Buenos Aires en enero: por qué decidió no viajar al exterior

Carolina Pampita Ardohain aún no tiene confirmada la continuación en 2022 de su ciclo televisivo por NetTV, Pampita online, pero ya precisó qué hará durante los primeros días del verano. A diferencia de años anteriores, la conductora reveló que no tendrá vacaciones en las playas de Uruguay, sino que se quedará junto a Roberto García Moritán y su familia en su casa de Buenos Aires.

Alrededor de esta época, el mundo del espectáculo comienza a barajar y dar de nuevo para diagramar cómo será el año que comienza. En medio de las definiciones sobre su futuro profesional, Pampita mantuvo un breve diálogo con Paparazzi mientras bajaba de su auto y confesó que aún no tiene firmado su contrato de continuidad en la señal donde trabaja actualmente. “Ojalá que Pampita Online siga el año que viene… Eso siempre lo hablamos en enero, febrero. Ahí, por las vacaciones, lo vamos viendo”.

Pampita planea un descanso íntimo en familia, con sus hijos y Roberto García Moritán

Luego, anunció que seguirá al aire hasta el 20 de diciembre y se explayó sobre su deseo de conservar el ciclo que se emite de lunes a viernes a las 21: “Me gustaría seguir porque es un programa que me encanta hacerlo. Es un espacio para un montón de gente muy talentosa donde homenajearlos. Tenemos esa entrevista diaria que a mí me fascina, que me voy siempre con el corazón contento, cada día. Y después el repaso de las noticias, siempre visto desde un lado muy amoroso”.

Por otra parte, consultada sobre sus planes veraniegos, Pampita reveló que no viajará en enero a Punta del Este, donde cada verano suele llevar una agenda cargada de eventos. En esta oportunidad, aseguró, con su marido decidieron permanecer en suelo porteño. Pero solo hasta febrero, cuando finalmente harán las valijas.

”¿Vacaciones? Me quedo en Buenos Aires y, en febrero, me voy a Punta Cana, que soy embajadora de esos hoteles divinos, con familia y con amigos”, afirmó. Sobre el motivo de su estadía en Argentina, explicó: “Lo de quedarnos en Buenos Aires tiene que ver con la parte política de Robert. Esta vez no tiene tantos días, así que me quedo a acompañarlo y usamos las vacaciones en febrero”.

Y agregó: “Hace un montón, un montón, que no estoy un enero en Buenos Aires. Vamos a estar en casa, muy tranquilos, a descansar de verdad con la familia”.

Pampita explicó por qué se quedará en Buenos Aires en enero

Por último, volvió a referirse a la renovación de su contrato para continuar al frente de Pampita Online a partir de marzo. “La verdad es que no lo conversamos todavía, me agarraste desprevenida. Pero como dije, eso siempre lo vamos viendo durante las vacaciones”, concluyó.