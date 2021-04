La carta de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, a su futuro hijo: “Me veo saliendo a bailar con él”

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot confirmaron recientemente que esperan a su primer hijo. A pocos días de revelar el sexo del bebé, la nutricionista publicó un conmovedor texto dedicado al niño que espera con el nutricionista y en el que brinda detalles sobre cómo transita el embarazo. “Todo lo pensás dos veces, te volvés más que prudente, obsesiva”, señaló.

Días atrás, Pasquini y Cormillot conversaron con LN+ en Hablemos de otra cosa. En diálogo con Pablo Sirvén, la pareja se refirió a la llegada de su hijo, las críticas por la diferencia de edad y la relación con sus familias.

Sobre los cuestionamientos por la diferencia de edad, Cormillot señaló: “Tiene mucho peso para la mayoría de las personas, pero no en mí. En mí tiene cero peso. Yo la pregunta que le hago a la gente es: ‘¿Qué edad tendrías si no supieras la edad que tenés?’. Empecé a tomar consciencia de que tengo 82 años ahora que estoy con ella, que lo mencionan”. Pasquini, por su lado, agregó: “En este tiempo maduré de golpe. Tenía un montón de cosas de inmadura y las sigo teniendo, pero estar con él me hizo empezar a ver las cosas de otra manera”.

Hablemos de otra cosa - 26 marzo 2021 - Alberto Cormillot

Ahora, Pasquini usó sus redes sociales para escribir una carta dedicada a Emilio, el futuro hijo de la pareja. “Mi Emilio: hace cuatro meses le estoy alquilando la casita, se la voy a cobrar cara, no van a alcanzar los besos y abrazos que me va a tener que dar”, escribió la nutricionista, sobre la gestación del bebé.

Los radiantes novios Gerardo Viercovich - LA NACION

“Siento que estoy jugando al ‘embarazo’ cada vez que lo veo en una eco, pienso. Es mentira, me ponen una foto y me dicen que es mío, veo la panza y pienso ‘me estoy hinchando mucho’ y cosas así, sin mucho sentido, pero es que no caigo, no se cuándo voy a creer que finalmente pasó, que está conmigo”, reflexionó la esposa de Cormillot.

Luego, Pasquini deseó para su propio embarazo poder “aflojar” con las tensiones y lo “obsesivo”. “Ya me veo yendo a bailar con él para saber que llegó bien a dormir. O saliendo con sus ‘citas’ para saber que no le van a romper el corazón, de repente entiendo esos comentarios de mi vieja ‘ya vas a entenderme cuando seas madre’”, señaló. Y cerró: “Empiezo a ver que ya no va a haber vuelta atrás y que seguro no vuelva a dormir nunca más con los dos ojos cerrados y es por este amor inmenso que lo es todo”.

