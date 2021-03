Estefanía Pasquini reveló el sexo del bebé qué espera junto a Alberto Cormillot: “Estamos en búsqueda de nombres”

La esposa de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, reveló el sexo del bebé que esperan juntos. “Podemos confirmar que es un nene”, escribió la nutricionista junto a una foto del crecimiento de su panza que publicó en las redes sociales. Sin embargo, ella confesó que aún no saben cómo se llamará: “Estamos en búsqueda de nombres”.

Hace unas semanas, durante una entrevista para Metro Live, Cormillot dio detalles sobre cómo se preparan junto a Pasquini para encarar esta nueva paternidad y reveló qué nombres habían pensado para el futuro bebé, cuando todavía no sabían el género.

“Si es nena se va a llamar Aurora y si es varón se va a llamar Álvaro, en una decisión no democrática”, dijo primero Cormillot. Y agregó: “Son esos nombres porque le gustaron a la madre. Tuve derecho a veto, pero a la gente de mi generación se nos ocurren otros nombres. Amapola fue vetado y algún otro. Aurora y Álvaro pasaron por el filtro”.

No obstante, tras confirmarse que esperan un varón, algo hizo cambiar de idea al célebre médico y ahora la pareja se encuentra en la definición del nombre de la criatura.

“Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso sí, Alberto terminó de caer y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto. Así que estamos en búsqueda de nombres”, reveló la nutricionista en un posteo de Instagram.

En diálogo con ¡HOLA! Argentina, Pasquini (34) explicó cómo reaccions cuando cuestionan la diferencia de edad entre ella y Cormillot (82). “Somos todos distintos y podemos pensar diferente, pero la realidad es que no puedo dejar a todos conformes. Ya sabíamos con Alberto que esto iba a pasar. A mí me basta con tener el apoyo de mi familia, mis amigos...Sé que cuando una está segura de lo que hace, no necesita la aprobación de nadie. Claro que está bueno contar con el apoyo de las personas que querés... Pero si eso no lo tuviera, igual elegiría todo esto que estoy viviendo hoy. No puedo hacerme problema por la mirada de quien no conozco”, sostuvo.

Alberto Cormillot: “Pienso vivir hasta los 105 años”

Luego de anunciar que se convertirá en padre a los 82 años, el especialista en nutrición habló de las críticas sobre la paternidad a su edad en PH (Telefe). “Por los comentarios de esta semana, que me resultaron ridículos, aprendí la fuerza que tiene el ‘viejismo’, que nunca había sentido tan fuerte”, dijo Cormillot.

“El viejismo es un ‘ismo’, un término que introdujo Butler en 1960 sobre el prejuicio y el estereotipo que hay sobre las personas que tienen 20 o 30 años más que uno. Y más si tenés más de 60 o de 70: ahí sos descartable, no utilizable, inútil, no podés bailar, no te podés reír, no podés tener pareja, no podés tener sexo. Y mucho menos ser padre. Eso fue fuerte. Pero aprendí también lo poco que me interesaba (recibir tales comentarios), no llegué a engancharme”, sostuvo el médico.

Luego, Cormillot confesó que su principal deseo sobre su futuro hijo es “que salga sanito” y confesó un deseo sobre su longevidad: “Yo pienso vivir hasta los 100 o 105 años, quizás me fracasa, pero, ¿qué me va a pasar a esta altura? Mi idea es vivir 20 años más”.

