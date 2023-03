La picante chicana de Lali Espósito tras confirmar que cantará en la final de la Kings League en el Camp Nou

escuchar

Lali Espósito atraviesa uno de sus mejores momentos de su carrera musical. Hace pocos días llenó el estadio de Vélez Sarfield en el marco del Disciplina Tour, fue condecorada como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña y también fue presentada como uno de los nombres estelares para la final de la Kings League de streamers de España. Ante este último anuncio, la artista chicaneó con mucho humor a los organizadores con una referencia sobre el Mundial de Qatar 2022.

La Kings League es una idea de Gerard Piqué e Ibai Llanos, socios de esports KOI, que tuvo como objetivo reunir 12 equipos de fútbol presididos por reconocidos streamers hispanoparlantes entre los cuales se encuentran, por ejemplo, el argentino Sergio “Kun” Agüero y el exarquero del Real Madrid, Iker Casillas.

Así es el formato de la Kings League, en la que Sergio "Kun" Agüero volvió a jugar al fútbol y tuvo la posibilidad de convertir un gol

En este contexto, cada fin de semana se transmitió el torneo que tuvo más de 100 mil espectadores con los partidos y las hilarantes cartas que cada equipo debió sacar para cambiar la modalidad del juego. Las mismas permitían que el dueño del equipo patease un penal o que, de repente, tuvieran que jugar un 2 contra 2.

Ahora, se supo que la Final Four de la Kings League se jugará en el mítico Camp Nou del FC Barcelona y será un evento especial para Twitch que puede llegar a batir récords de audiencia en la plataforma.

En el encuentro se presentarán artistas de renombre como Tiago PZK, Chuty, Bnet, Sknone y Gazir; sin embargo, una de las figuras rutilantes será Lali Espósito, quien en el stream del viernes apareció en la reunión de los presidentes y los chicaneó con mucho humor.

“¿Cómo andan? Desde Buenos Aires, la tierra de los campeones del mundo”, lanzó en su saludo la artista y agregó: “Es lo primero que vamos a decir de acá a cuatro años en cualquier conversación los argentinos”.

La chicana de Lali Espósito a los streamers de la Kings League

Luego se refirió al show que dará a fines de marzo. “Los conozco a todos ustedes, pero no sabía lo de la liga. Hace poco me contaron la movida que hacían y flipé. Cuando me llegó esta invitación me encantó, me halagó y estoy con todo para ponerlos a bailar porque no todo es fútbol”, concluyó la cantante de “Disciplina”.

Cabe señalar que en este evento, al cual los fans podrán acceder por venta de tickets o bien mirarlo por stream desde sus hogares, se jugarán dos semifinales y la gran final. En esta competición, que simula un torneo oficial, pasaron figuras del fútbol mundial como Ronaldinho, “Chicharito” Hernández, Javier Saviola e incluso el mismo “Kun” Agüero.

Lali Espósito recibió una distinción y descolocó a todos con su discurso

En el marco de su gran presente como cantante, Lali recibió la distinción de Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el comienzo de su discurso, lanzó un hilarante comentario hizo reír a todo el público presente.

La broma de Lali tras haber recibido la distinción a Personalidad Destacada de la Cultura

Cuando subió a la tarima, la cantante bebió un sorbo de agua, agarró el micrófono y, fiel a su espontaneidad, bromeó: “Bueno, la primera ley que voy a impulsar es... ah ella no entendía lo que le habían dado”. Obviamente, generó las risas y aplausos del público.

Pero la ironía no quedó ahí, ya que decidió explayarse un poco más: “Ser legisladora es lo que quería en mi carrera y llegó el día, ahora agárrense los pantalones”.

