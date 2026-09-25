La chicana del dueño de la panchería donde le sacaron una foto a Nicole Neumann sin su permiso: “Elijo a Pampita”

Esta semana Nicole Neumann tuvo un momento de furia luego de que la fotografiaran en una panchería. La imagen se viralizó y ella, como defensora de la alimentación vegana, hizo un fuerte descargo en el que trató de “nefasto” a quien le sacó la foto y aseguró que nunca regresaría al local que vende “un producto de mi***a que es cancerígeno”. A partir de la polémica que se generó, el dueño del espacio gastronómico rompió el silencio y le respondió con firmeza.

Tras el escándalo que se generó por la foto que puso en duda la alimentación de Neumann y sus posteriores dichos, desde La mañana de Lape (América TV) se acercaron a la panchería de San Isidro en cuestión y hablaron con su propietario. “No opino como ella”, dijo el dueño, aunque remarcó que lo que sucedió se convirtió en “una oportunidad” para ellos y hasta pensó en la posibilidad de vender salchichas veganas aunque Nicole no regrese para probarlas.

Nicole Neumann fue fotografiada en una panchería (Foto: Instagram @gossipeame)

Cuando le preguntaron si tenía intención de comunicarse con Neumann, aseguró que no y que “si la veo en la calle no la reconozco”. “No estoy enojado, estoy chocho. Está saliendo el local en todos lados”, exclamó. A partir de esto, la cronista le pidió que proyectara una hipotética campaña para lanzar un producto vegano y, frente a este escenario, que eligiera entre Nicole Neumann y Carolina “Pampita” Ardohain para protagonizarla. Si bien primero dijo que le daba igual, finalmente se inclinó por la segunda, detalle no menor, puesto que la rubia y la morocha tienen un largo historial de rivalidad. “Cero picarla, para nada”, se defendió.

En este sentido se refirió a la imagen viral y afirmó: “A mí no me molesta [que un cliente] saque una foto. No tiene nada que ver con el local, es tema de ella, si le molesta...”. Asimismo, afirmó no saber quién era la persona que la fotografió, pero de todas maneras no tenía intenciones de restringir su ingreso o tomar otras medidas. Al final, con un tono irónico, dijo que podría incluir un pancho vegano y ofrecerlo gratis a Neumann. “Cuando ella quiera puede venir”, sentenció.

El fuerte descargo de Nicole Neumann luego de que la encontraran en una panchería

El conflicto comenzó cuando la cuenta de Instagram Gossipeame compartió una foto que le hicieron llegar de la modelo sentada en la barra de un local gastronómico. “Nicole Neumann en una panchería de San Isidro. Me cuentan que habría estado comiendo un panchito, supongo que para vegetarianos/veganos”, decía la publicación. La modelo se hizo eco de esta información y decidió responderle directamente a la persona que sacó la imagen.

Nicole Neumann respondió a la persona que le sacó una foto en la panchería (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

“Vengo a hablarle a un proyecto de señor para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes. Subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, expresó a través de un video que publicó en sus historias de Instagram el miércoles 23 de septiembre. “Sos muy mala leche, muy malintencionado, porque yo fui a un almuerzo a llevar a mi hija y una amiga que quisieron ir a un lugar específico. Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de: ‘Lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería’”, lanzó y aclaró que solo comió nachos.

“¿Sabes qué? Vendés un producto de mi***a que es cancerígeno, así que gracias porque no voy a volver más ahí y ojalá que vaya muy poquita gente también a consumir ese producto de mi***a y de un ser que claramente no es amigable”, culminó y aseguró que iba a ponerlo en sus meditaciones y respiraciones para “mandarle luz”.