Qué dijo Nicole Neumann sobre Pampita, luego de su salida del programa

La reciente renovación de Los 8 Escalones en la pantalla de eltrece generó gran expectativa. La salida de Guido Kaczka y la llegada de Carolina “Pampita” Ardohain, sumada a la ausencia de Nicole Neumann, desató especulaciones. Ante los rumores de conflicto, esta última decidió aclarar los motivos de su alejamiento del programa.

La razón detrás de la salida de Nicole Neumann de Los 8 Escalones

Contrario a lo que muchos pensaban, la salida de Nicole Neumann no tuvo que ver con la llegada de Pampita a la conducción. Según explicó la propia modelo, su decisión ya estaba tomada antes de que se anunciara el cambio de conductor. Desde LAM (América) Ángel de Brito se comunicó con la modelo para consultarle sobre su continuidad en el programa. “Antes de ir a Europa ya avisé que no volvía por diferentes temas personales y de tiempos”, aseguró en su respuesta.

Nicole Neumann habló de su salida de Los 8 escalones

La modelo enfatizó que su prioridad actual es su familia, especialmente su hijo menor, Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera. “Hoy, volviendo, me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado de antes con la producción”, explicó. “Yo le estoy tomando los tiempos para hacer mucho desde casa y manejarlos para la maternidad, ya que Cruz hoy demanda mucho y quiero estar presente”, agregó.

La postura de Pampita sobre la salida de Nicole Neumann

Tras asumir la conducción de Los 8 Escalones, Pampita fue consultada sobre la ausencia de Nicole Neumann. En declaraciones a LAM, la modelo expresó: “Supongo que algún día va a estar, es muy querida por la producción y está invitadísima”.

Pampita habló de Nicole Neumann en Los 8 escalones

Ante la pregunta sobre si la salida de Neumann podría estar relacionada con un tema de “ego”, Ardohain respondió: “No creo que eso sea así porque trabajamos varios años juntas muy bien y se disfruta mucho estando de jurado también. Por lo menos de mi lado siempre fue así y seguro para ella también. Es una oportunidad de trabajo en un programa lindísimo. Todo eso que están diciendo yo no doy fe”.

La producción del programa ya manifestó su interés en que Neumann regrese en el futuro, aunque por el momento, la modelo se encuentra enfocada en su rol de madre.

Pamita es la nueva conductora de Los 8 escalones (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La relación entre Nicole Neumann y Pampita a lo largo del tiempo

La relación entre Nicole Neumann y Pampita fue objeto de interés mediático durante años. En el pasado, ambas modelos protagonizaron una fuerte rivalidad, especialmente por el apodo “muqui” que recibió Ardohain y en el que, según las versiones, estuvieron involucradas tanto Neumann como Julieta Prandi.

Sin embargo, con el tiempo, las modelos lograron limar asperezas y encontraron la forma de coexistir en el medio. Trabajaron juntas como jurado en Los 8 Escalones e incluso intercambiaron “Me Gusta” en las redes sociales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.