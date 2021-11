La China Suárez con Alejandro Fantino: cuándo y dónde ver la entrevista

Luego de la atención que generó la conversación de Wanda Nara junto a Susana Giménez, ahora hay gran expectativa por la entrevista que Alejandro Fantino le realizó a la China Suárez, donde la actriz abrirá sus sentimientos y contará lo que vivió en el último tiempo tras el escándalo episodio bautizado como Wandagate.

A través de su cuenta de Instagram, la ex teen angels confirmó que el encuentro se podrá ver por la plataforma de Star+ este lunes 29 de noviembre a las 21:30. Será justo un día antes de que se estrene el programa completo de Susana Giménez en la plataforma Paramount+.

La actriz contó en su cuenta de Instagram cuando se podrá ver la entrevista Instagram

“Gracias @starplusla por invitarme a inaugurar esta nueva serie de Especiales Star+, En primera persona. Los espero este lunes a las 21:30hs”, escribió la artista en su cuenta donde la siguen 5.7 millones de personas.

En una storie, también aprovechó para agradecerle a Alejandro Fantino por su trato durante la entrevista. “Gracias @fantinofantino. Siempre es un placer charlar con vos”, describió.

Por su parte, el periodista también utilizó su Instagram para escribirle unas palabras a La China, y le dedicó un sentido mensaje tras el encuentro que grabaron.

“Entrevistas es abrir puertas. Es conocer. Es viajar sin moverse. Es conversar con la historia. Es saber más de mucha gente. Es el género que nos hace humanos. ¿Por qué? Porque sin lenguaje no habría cultura y sin cultura no habría humanidad. Conversamos con nuestros hijos, padres, amigo, etc. Les habrá pasado que conversando con un desconocido en un colectivo te das cuenta de que su vida es interesante y no querés llegar a destino debido a ese intercambio de almas que se cuentan cosas. Este ciclo #Enprimerapersona por @starplusla busca eso, abrirse a la charla y recorrer vidas. Este primer “viaje” fue con @sangrejaponesa a quien le agradezco su gesto de afecto al sentarse conmigo a conversar. Reportaje y entrevista son dos cosas diferentes. Charlas es aún más diferente. Sería como salir a caminar por un bosque desconocido y sin mapas. Las dos primeras tienen planos, la charla solo se maneja por la “intuición”. Ojalá les guste y nos veamos, gracias @biensimple por elegirme siempre y confiar en mi. Y de nuevo gracias China por querer contarle cosas al público que en definitiva es lo único importante y fiel que nos da vida día a día en nuestro sistemas”.

La publicación que hizo Alejandro Fantino en su cuenta de Instagram

Las expectativas para ver la entrevista son altas ya que será la primera vez que la actriz rompa el silencio en pantalla y hable particularmente del tema, después de su descargo en las redes sociales por el escándalo con Mauro Icardi.