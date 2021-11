El verdadero motivo por el que la China Suárez estuvo en la casa de Alejandro Fantino en Nordelta

El escándalo del Wandagate lejos está de haber terminado. Mientras que Mauro Icardi y Wanda Nara intentan reconciliarse y comenzar de cero viajando a Dubai y viviendo una “segunda luna de miel”, Eugenia ‘la China’ Suárez regresó semanas atrás de España y está abocada a sus proyectos laborales. Ahora, en medio de las especulaciones, se reunió con Alejandro Fantino en la casa del conductor y comenzaron los rumores: ¿le dará una entrevista para contar su versión de los hechos?

La información de esta reunión fue dada a conocer por el equipo de Los ángeles de la mañana (eltrece) luego de que Ángel De Brito quisiera corroborar un dato con su panelista, Pía Shaw.

La actriz encaró nuevos proyectos laborales (Foto: Instagram/@sangrejaponesa) Instagram: @sangrejaponesa

Todo ocurrió en el cierre del programa del viernes, apenas unos segundos antes de que dieran por terminada la edición de la jornada. Los carteles publicitarios apuraban al equipo, por lo que no hubo mucho tiempo para ahondar en el tema.

Por qué la China Suárez estuvo en la casa de Alejandro Fantino

“Le voy a preguntar algo a Pía por sí o por no”, introdujo De Brito. “¿Es cierto que anoche la China Suárez se reunió en su casa, la de él, con Alejandro Fantino?”, completó. “Es cierto”, confirmó la periodista adelantando que ampliaría la información durante el día en radio.

Así fue como en el aire de El espectador (CNN Radio), la periodista retomó el tema que había desarrollado durante su ciclo de televisión. Efectivamente, la China Suárez se reunió con el conductor Alejandro Fantino en la casa que el conductor tiene en Nordelta.

“Ella llegó al barrio privado y sorprendió a todos. No pasa nada entre ellos, por favor”, sentenció entre bromas y afirmaciones Pía, para luego detallar: “Es un tema de trabajo. Se siguen en redes, ella está haciendo un proyecto nuevo y él tenía que realizarle una entrevista”.

“En estos momentos la China Suárez está grabando algo para esta plataforma. No para la misma plataforma que la tenía antes. Está trabajando acerca de eso, por eso el encuentro con Alejandro Fantino”, finalizó Shaw al dar la información.

Eugenia "China" Suarez se reunió con Alejandro Fantino y crecen las especulaciones sobre el motivo del encuentro (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Si bien la angelita no lo confirmó, desde que conoció la noticia del encuentro entre la ex Casi Ángeles y el conductor de Intratables (América), los rumores no pararon de crecer. Si bien la entrevista se enfocará en el nuevo trabajo de la actriz, todos se preguntan si Fantino se animará a entraren el tema que la vincula con Mauro Icardi y Wanda Nara, o si simplemente se enfocará en el aspecto laboral.