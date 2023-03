La China Suárez y Rusherking: un casamiento de ficción, un tema que cantan juntos y el rol de Rufina Cabré en el video

escuchar

Rusherking y la China Suárez están listos para lanzar su primera canción juntos, y el videoclip del tema viene con una sorpresa más que especial: el debut actoral de Rufina Cabré, la niña de nueve años que la actriz tuvo junto a Nicolás Cabré.

En el adelanto de lo que será el video de “Hipnotizados” se puede ver a la pequeña luciendo un vestido de fiesta mientras se encuentra sentada en la primera fila del casamiento de ficción de los artistas. Con sus ojos achinados, heredados de su mamá, mira hacia el cielo mientras sonríe.

Rufina Cabré heredó la pasión por las cámaras de sus padres

Rufi, como le dicen sus seres queridos, suele aparecer seguido en las redes sociales de La China, sobre todo en TikTok . La niña recrea los desafíos que se vuelven virales y realiza videos junto a sus amiguitas, su hermana Magnolia y su madre.

Hace un tiempo, Cabré habló con LA NACION sobre su hija y contó que nunca le había manifestado el deseo de ir a un casting. “No, no. No se le dio, jamás dijo nada. Si lo pide, veremos”, le contó por aquel entonces el actor a este medio. “Disfruta de los actos del colegio, pero no es algo que exprese, todavía. Si ocurre, yo la apoyaré en todo lo que quiera y trataré de darle las mejores herramientas posibles”, añadió en otra entrevista.

El videoclip completo se podrá ver este martes 21 a partir de las 21. Además de Rufina, en el trailer también aparecen Alejandro Fantino y El Demente, quien es el mejor amigo de Rusherking.

Rufina, la luz de los ojos de sus padres

Nicolás Cabré y Eugenia Suárez, en familia, en el acto escolar en el que reconocieron a Rufina como mejor compañera (Fuente: Instagram/@nicolascabre80)

La China y Cabré se conocieron unos años atrás, cuando coincidieron en la segunda temporada de Los Únicos (eltrece). Se enamoraron en el set y poco tiempo después ella anunció que estaba embarazada. El 18 de julio de 2013, ambos actores se convirtieron en padres por primera con la llegada de Rufina.

Si bien cuatro meses después de ese momento tan especial se separaron, en el último tiempo quedó en evidencia que el cariño como padres se mantiene por la crianza y el bienestar de la pequeña. A través de las redes sociales, no dudan ni un segundo en expresarse amor mutuamente.

“Con la China tenemos una muy buena relación. A mí me da mucha alegría que se disfruten. Y cuando viajan y está con su abuela, a mí me da felicidad. Básicamente, lo que yo quiero y sueño para Rufi es que se ría”, aseguró Cabré hace poco.

Poco después, en el cumpleaños del actor, ella le dedicó un sentido mensaje en redes sociales reafirmando la buena relación que mantienen. “Feliz nacimiento Nicolás Cabré. Por muchos más años criando juntos a nuestra Rufita”, escribió la China en sus historias de Instagram con una emotiva foto donde se lo ve con su hija recién nacida, envuelta en una manta blanca.

Pocas semanas atrás, madre e hija fueron al teatro a alentar a Cabré en su debut como director en la obra Tom, Dick & Harry y él no dudó en hacer público su agradecimiento: “No tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenés idea de lo lindo e importante que es para mí que hayan venido. Gracias, las quiero”. Ella, divertida, le respondió: “Quién te ha visto y quién te ve demostrando jaja”.

El impresionante regalo de Rusherking para la China Suárez por su cumpleaños

Por el cumpleaños 31 de Eugenia “La China” Suárez, Rusherking se despachó con un lujoso regalo. Para celebrar la ocasión especial, el cantante le compró un auto descapotable. “Feliz cumple, Chinita”, se lee sobre el video que la muestra a la actriz mientras maneja un Volkswagen New Beetle negro, la reversión del clásico escarabajo.

Para no dejar dudas de que se trató de un regalo de cumpleaños, sobre el capó se puede ver un enorme moño rosa, que está acompañado de otros dos idénticos pero más pequeños, ubicados por delante de los espejos laterales.

