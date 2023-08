escuchar

Si bien es una figura pública que estuvo en el ojo de la tormenta en varias oportunidades, durante mucho tiempo María Eugenia “La China” Suárez intentó preservar algunos aspectos de su vida privada, principalmente a lo referido con sus tres hijos: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré; Magnolia y Amancio, a quienes tuvo junto a Benjamín Vicuña. Pero, sorpresivamente, ahora la cantante compartió con sus seguidores una inesperada información de la que nadie tenía conocimiento y que involucraba a su hija menor. Al poco tiempo de su nacimiento, la salud de la pequeña se vio comprometida: estuvo internada durante una semana y los médicos temieron que necesitara un trasplante.

Activa usuaria de las redes sociales, la modelo realizó un vivo de Instagram donde compartió, con sus seis millones y medio de seguidores, el mal momento que pasó cinco años atrás con su hija. “Magnolia nació y como a los tres meses le agarró fiebre y yo no soy hipocondríaca ni nada, pero cuando veo un hijo caído me preocupa mucho”, expresó y tomó desprevenidos a sus fans al contar una íntima historia familiar.

Magnolia es la primera hija en común entre Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez LA NACION

“Más allá de la fiebre estaba como muy caída, entonces lo llamé al pediatra y le dije: ‘La llevo a Magnolia ya a la guardia porque está mal’”. El profesional le dijo que lo hiciera. “La llevamos a la madrugada y me dicen: ‘Mirá, cuando tienen fiebre muy alta antes de los tres meses, cuando no tienen todas las vacunas, hay que dejarlos internados en observación’”, recordó. Mientras contaba la historia, hablaba en plural y aunque no dio nombres, daba a entender de que Benjamín Vicuña estaba con ella.

Suárez contó que una de las enfermeras se acercó con los estudios de su bebé. “Me dice: ‘Mirá, hay una posibilidad de que sea meningitis, pero tranquila’”, rememoró. Fue entonces cuando recurrió a Google para investigar sobre el tema. “Casi me muero”, reconoció y contó que tras leer empezó a llorar.

La China Suárez contó el grave problema de salud que tuvo Magnolia cuando era bebé

“Estuvo internada una semana, no se enteró nadie”, reveló. A la semana les dijeron que lo que tenía Magnolia era una infección urinaria. Dieron con el “mejor nefrólogo” y le hicieron todos los estudios, incluida una punción lumbar. Con los resultados, el especialista les explicó el diagnóstico, el cual la modelo compartió ahora con sus fans: “Nació con una especie de tapita, hablando mal y pronto, que filtra el pis de la vejiga a los riñones. Con esa tapita vencida, fallada, va a necesitar al año que le hagamos una operación, porque si no va a necesitar un trasplante de riñón”.

Acto seguido, la cantante comentó que tuvieron que darle antibióticos todos los días durante un año para que no hiciera de nuevo infección urinaria. “Cuando estábamos viendo los estudios, yo me acuerdo de que los miré a Benjamín y a mi mamá y les dije: ‘Magnolia se va a recuperar, se va a curar’. Y ellos me dijeron: ‘No, vos y tu optimismo, siempre’”. Ella insistía en que su hija se iba a sanar y durante el vivo contó que al año, cuando le realizaron nuevamente los estudios, “se le había curado”. Según explicó, lo que su hija tuvo fue reflujo vesicoureteral.

Magnolia tiene cinco años, cumplidos el 7 de febrero, y los posteos de sus padres en las redes demuestran que es una niña alegre y divertida Instagram @benjaminvicuna.ok

“Fue muy fuerte”, reconoció La China y agregó: “Pero es una cuestión de fe, para mí y de médicos, obviamente, porque no sé qué haríamos sin ellos”. Esta revelación sorprendió a sus seguidores. Hoy Magnolia ya tiene cinco años y tanto su madre como su padre comparten historias en sus redes donde se la ve feliz, divertida y con buena salud. Al igual que Eugenia y Benjamín, es toda una artista que canta, baila y le encanta disfrazarse.