A través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, Eugenia “la China” Suárez relató el problema que sufrió con una costosa prenda que adquirió en el último tiempo. Luego de comprar una calza, sobre la que remarcó que gastó una abultada cifra, sufrió una rotura de la tela durante la primera noche de uso.

La actriz es una figura sumamente reconocida en todo el país. Gracias a su amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, donde protagonizó exitosos proyectos trabajos. Así, la ex Casi Ángeles logró construir una popularidad enorme. Por ese motivo, cada una de sus intervenciones en las redes sociales da mucho que hablar y no pasa para nada desapercibida. En ese contexto, lógicamente se destacó la transmisión en un vivo que realizó en las últimas horas en su cuenta de Instagram.

Allí, eligió contar una anécdota personal, relacionada con una prenda que compró y utilizó para asistir a la Bresh, la famosa fiesta a la que concurre con frecuencia y que suele ser elegida por los famosos. Al momento de estrenar una prenda que deseaba hace tiempo, y que le costó mucho dinero, sufrió la rotura de la misma.

La China Suárez cantó junto a Ecko en la Bresh y lució la calza sin problemas Instagram @sangrejaponesa

Durante la transmisión en vivo, le hicieron el pedido de que cuente lo que ocurrió con la calza y la China Suárez no dudó. En el comienzo de su relato, recordó que cantó junto a Ecko en la Bresh y que aprovechó la oportunidad para estrenar su tan ansiada prenda: “Yo quería estrenar una calza que me compré en un viaje y que fue alta inversión porque la quería hacía un montón y es de una marca muy cara”.

Luego, la actriz contó que la prenda estaba compuesta enteramente de látex y que por ese motivo fue difícil ponérsela. Tras media hora para lograrlo, finalmente pudo. “No me subía, hasta que sí, pero me dijeron ‘no podés hacer nada, ni pis’”.

Durante la fiesta, la China lució la calza, se subió al escenario y brilló junto a Ecko sin problemas. En medio de esa gran noche, al ir al baño se topó con un inconveniente inesperado: “Fui al baño y cuando me la subí escuché un ruido raro, pero dije ‘debe ser el látex’”. Lamentablemente para ella, el sonido que oyó no se debía al material, sino al daño de la prenda. “Cuando miré, se me había reventado la calza de un huevo y medio”, manifestó con claro enojo por el precio que debió pagar y el poco tiempo de uso que pudo darle.

La China Suárez mostró su calza rota en el vivo de Instagram Instagram @sangrejaponesa

En el transcurso de su historia, también rememoró que en su momento tuvo algunas dudas de adquirirla por el precio, pero que realmente la deseaba, por lo que finalmente optó por comprarla a pesar de su valor: “Era lo más caro que me había comprado y me daba culpa porque dije ‘no me puedo gastar esta plata en una calza de látex’, pero la quería hacía un montón porque la había usado Miley Cyrus y me encantaba”. “La bolsa de residuos más cara de la historia”, concluyó la China con mucha bronca.