Nicolás Cabré habló sobre el vínculo que tiene con María Eugenia “La China” Suárez en la actualidad y la llenó de elogios. Los actores, que estuvieron juntos desde el 2012 al 2013, tienen una hija en común, Rufina, quien se convirtió en su tesoro más preciado.

El sábado 19 de agosto, en el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez), el artista hizo hincapié en la familia y cómo es la rutina que cumplen desde el día en que se separaron, poco después del nacimiento de la pequeña. “Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea”, aseguró.

Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez cumplió 10 años en julio de 2023 Instagram: sangrejaponesa

Por otro lado, explicó que la niña de 10 años siempre será su prioridad, por lo que agradecen tener una estrecha relación: “Formamos un equipo divino. Me da mucha alegría que así sea”. Además, se refirió a la extenuante agenda de obligaciones que ambos deben cumplir por su trabajo y al tiempo que disfruta junto a la menor. “Entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un porqué, y lo comparte y lo vive con nosotros. Entiende que es un poco así”, aseveró.

Asimismo, se refirió a lo compañera que es Rufina y aportó algunos detalles de su personalidad. “La disfruto, me vuela la cabeza la personita que es, lo buena que es, las cosas que dice. No me sorprende cómo es, me enseña mucho. Sí me sorprenden las cosas que ve, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene sobre todo. Es el amor de mi vida”, comentó.

Nicolás Cabré y la China Suárez se separaron en el 2013 Instagram: @nicolascabre80

Meses atrás, durante el ciclo La divina noche de Dante, también hizo foco en su vida personal. Ante la gran variedad de consultas realizadas por el periodista Dante Gebel, quien quiso saber más detalles de su día a día, Cabré se emocionó al hablar de su hija: “Descubrí que casi no tengo necesidades, más que verla feliz. No creo en el exceso, pero hoy me doy cuenta que mi vida es ella. Siempre tuve muy presente eso, yo quería ser padre. Hoy por hoy disfruto, y dirás que se me cabe la baba, pero tengo una hija maravillosa, que me acompaña desde muy chiquita, y me banca, y me escucha, y se banca reuniones, y después hacemos cosas, y nos divertimos y nos vamos de viaje. Es mi compañerita”.

Respecto de la exCasi Ángeles, agregó: “Es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios nunca tuvimos problemas. Recién estaba hablando con ella, estamos todo el tiempo, nuestras conversaciones son por y para Rufi. A veces si discutimos, ella puede estar de acuerdo conmigo o no, o yo con ella, por algo nos separamos, pero hacemos un equipo y la prioridad es Rufi, siempre lo fue y siempre lo será”.

Nicolás Cabré habló sobre su vínculo con "La China" Suárez

Por último, dijo que el apoyo que se dan es mutuo: “Y no solo la China y yo, también la familia, yo puedo hablar con Marcela, su mamá, sin tener que pasar por ella. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así, porque todo lo vive Rufina, y ella ve a sus padres que son compañeros, y son equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas”.