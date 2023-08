escuchar

El 17 de agosto, Mariano Caprarola falleció a los 49 años, a causa de un shock hemorrágico que derivó en un paro cardiorrespiratorio, en medio de una intervención quirúrgica para extirpar unos cálculos renales. El asesor de moda afrontaba un complicado cuadro de salud desde hacía 10 años, producido por una operación por aumento de glúteos que se realizó a cargo de Aníbal Lotocki en 2010 y en la que, al igual que a Silvina Luna, le inyectó la sustancia metacrilato. Fady, la mamá del panelista, recordó una frase que siempre le decía su hijo: “Me hacía mal”.

La madre de Caprarola afrontó la muerte de dos de sus cuatro hijos. Primero, de Alejandro, el mayor de los hermanos, quien falleció en 2017 a causa del cáncer. Después, de Mariano, hace tan solo 12 días. “Tengo ocho nietos y cuatro bisnietos. Van a venir seguido a comer asado para estar juntos y acompañarnos. Eso vamos a lograr: tener a la familia reunida”, expresó la mujer de 92 años, en diálogo con Gente.

Fady y Mariano Caprarola estaban muy unidos Instagram: caprarolamariano

Fady reveló dónde puso las cenizas de su hijo. “Lo tengo acá. Está conmigo, al lado de sus ‘chicas’. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa, les decía: ‘Hola, chicas’. Entonces, pensé que era el lugar más indicado para poner la urna”, apuntó.

En tanto, Fady recordó la frase que el panelista de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) le decía. “La preocupación de Mariano era que yo no dejara de atenderme. Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud”, señaló. Y siguió: “Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”.

“Él me decía: ‘El día que no estés, me voy atrás tuyo’. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”, expresó la mujer. Además, relató que Caprarola estaba muy pendiente de ella. “En una de mis casas, teníamos cámaras. Entonces, él espiaba si yo ya me había acostado o qué estaba haciendo. Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me fuera antes que él y que Mariano no sufriera mucho”, advirtió.

Un emotivo recuerdo de su hijo

El papá de Mariano Caprarola, Bocha, falleció años atrás, tras lo cual al asesor de moda no le gustaba celebrar su cumpleaños, que era el 12 de agosto. Fady recordó el último festejo que pasó con su hijo. “Fuimos al mediodía a una parrilla a la que íbamos siempre. Cuando nos íbamos, el dueño nos invitó la comida. Rápidamente, los que estaban en las otras mesas lo vieron y se empezaron a sacar fotos con él. Sinceramente, me da orgullo”, expresó.

El papá de Mariano Caprarola falleció años atrás Instagram: caprarolamariano

Luego, ambos asistieron a cenar a un restaurante con amigos del panelista. “La última cena con Mariano fue muy linda. Los motivos son sencillos: él es fanático de los animales y en la mesa de al lado había una pareja con un perro bulldog inglés. Mi hijo se tiró al piso y jugaba como si fuera su mascota. Lo pasamos bárbaro”, subrayó.