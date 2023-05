La China Suárez compartió un sugerente posteo en el cumpleaños de Rusherking: “Tiempo de decepciones”

escuchar

La China Suárez compartió un divertido meme en las redes sociales en donde sugirió estar atravesando “una racha de decepciones y malas vibraciones” y sus seguidores no tardaron en relacionarlo con su reciente separación de Rusherking quien, el mismo día de la publicación, celebró su cumpleaños.

Rusherking y la China Suárez se separaron tras 10 meses de relación Instagram @sangrejaponesa

El amor entre Eugenia “la China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar -popularmente conocido como Rusherking- nació a comienzos del 2022 entre rumores y encuentros a escondidas. Finalmente, luego de varias semanas de besos robados y especulaciones, fue el músico quien blanqueó la relación durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe), declaración a la que le siguió un romántico posteo en Instagram de parte de la actriz.

A partir de ese momento, comenzaron las escapadas en pareja, los tiempos en familia compartidos, la asistencia a eventos y los pícaros intercambios en las redes. Pero, pasados diez meses desde la confirmación, nuevamente se vieron envueltos en rumores que, esta vez, indicaban una gran crisis y una inminente separación.

(Foto Instagram @sangrejaponesa)

Pasadas varias semanas de versiones cruzadas sobre peleas a los gritos y tensa distancia entre los tórtolos -quienes acababan de lanzar “Hipnotizados”, su primera (y última) canción colaborativa-, nuevamente fue Rusherking quien rompió el silencio primero y, con un breve comunicado en Historias de Instagram, anunció el final del noviazgo. Por su parte, la China optó por una despedida más emotiva: junto a un video en donde se veían sus manos agarradas, expresó un gran dolor por tener que “soltar a la persona con la que quería envejecer”.

Frente a esta diferencia al momento de dar la noticia, muchos intuyeron que la decisión fue tomada principalmente por el joven santiagueño, lo que fue confirmado por el periodista Juan Etchegoyen, quien explicó: “Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación. No tenían futuro. Él tomó la decisión de separarse de ella”.

Ahora, aunque ya pasaron varias semanas del rompimiento, hay quienes siguen detectando indirectas y “palitos” para Rusherking entre las publicaciones de la China Suárez. Como fue el caso de un particular posteo que compartió a lo largo del 20 de mayo, cumpleaños del intérprete de “Perfecta”. En el mismo, dio a entender que está pasando “una racha de decepciones y malas vibraciones” y que solo puede sobrellevarlo al estar “rodeada de sus amigos”.

El posteo de la China Suárez que fue interpretado como un "palito" para Rusherking

Esta no es la primera oportunidad en la que hace referencia a la importancia de sus amigos en torno a la ruptura de su corazón. Días atrás, en el marco de una íntima charla con Grego Rossello en el ciclo de streaming Ferné con Grego (Luzu Tv), habló de dos momentos en los que una pareja la lastimó profundamente y del rol de su círculo cercano al acompañarla.

En un principio, se refirió a una de sus primeras relaciones, la cual terminó porque su novio -cuya identidad prefirió mantener oculta- no se “bancaba su libertad”. “Y yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi... Fue durísimo”. La desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?’ Porque me decía ‘Te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. No puedo, me hace mal, me da celos”, detalló.

La China Suárez recordó el día que rogó por amor

Cuando el conductor le preguntó sobre la segunda vez que le rompieron el corazón, prefirió guardársela y simplemente atinó a decir: “Esa no. Mis amigos saben”. A pesar de que se negó a dar más detalles al respecto, el público no tardó en indicar que seguramente hablaba del joven de 23 años. Por su parte, ella nunca confirmó esas suposiciones.

