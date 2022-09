El enojo de Benjamín Vicuña por una áspera pregunta sobre la China Suárez: “Eso es un golpe bajo”

escuchar

Tiempos difíciles son los que afronta Benjamín Vicuña y en lo que va del mes tuvo una tristeza tras otra. El 6 de septiembre murió su padre, Juan Pablo Vicuña y dos días después se cumplió el décimo aniversario de la muerte de Blanca, la hija que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain. Su vida amorosa también enfrentó momentos turbulentos, porque la relación con Eli Sulichin llegó a su fin. Pero ahora volvieron a tirarle sal a una vieja herida que tiene nombre y apellido: Eugenia “La China” Suárez. La prensa le hizo una pregunta que lo descolocó y él tuvo una áspera respuesta y le cerró la puerta en la cara a los periodistas.

El comienzo de la relación entre Suárez y Vicuña, allá por 2015, ya estuvo envuelto en polémica. Fechas que no cerraban y la palta, la manta de Nepal, el motorhome y los rumores de infidelidad los tuvieron en el ojo de la tormenta durante un largo tiempo. Sin embargo, ellos decidieron apostar al amor, tuvieron dos hijos, Magnolia y Amancio, y ensamblaron sus familias. Pero, después de muchas idas y vueltas y seis años juntos, la pareja se terminó y todo parecería indicar que de manera definitiva.

La China Suárez y Benjamín Vicuña fueron pareja durante seis años y tuvieron dos hijos juntos (Foto: Archivo)

Ahora cada uno está por su lado. Él acaba de finalizar su relación con Eli Sulichin, mientras que ella está más enamorada que nunca de su pareja Rusherking, tanto que le dedicó un romántico posteo donde enumeró cuáles son las cosas de él que la enamoran, entre ellas que la “valora como madre, mujer y profesional”. Y justamente, esto fue la gota que rebalsó el vaso para Vicuña.

La pregunta que lo sacó de quicio

El lunes, el actor estuvo La p... ama, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de América y fue abordado por la prensa, aunque no se mostró muy contento con el momento. Cuando terminó, distintos móviles lo siguieron para preguntarle sobre el fin de su relación con Sulichin, con quien aseguró que “solo tiene palabras de agradecimiento”. Asimismo, desde Intrusos (América) le consultaron cómo tomó el posteo que hizo la madre de dos de sus hijos, principalmente su afirmación de que con el cantante se siente valorada como madre mujer y profesional e hizo referencia a que varios lo relacionaron como un palito para él.

La furia de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por la China Suárez

Desde el auto y con la puerta entreabierta, el chileno respondió: “No, yo creo que tiene que ver con un momento de felicidad. Si está feliz y si lo quiere ventilar en redes, es su estilo y es su forma. Entonces, está bueno, que sé yo…”. No obstante, las preguntas no cesaron y desde LAM (América), le comentaron algo que lo desencajó: “La China en un vivo de Instagram dio a entender como que con vos no fue feliz”.

Ya sin ánimos de dar charla, el protagonista de El primero de nosotros (Telefe) se limitó a decir con una sutil sonrisa en el rostro: “Es un golpe muy bajo, querido. Chau, chau”. Tras esas palabras, dio por finalizada la nota y le cerró la puerta en la cara a los cronistas que se quedaron con la palabra en la boca.

El posteo de La China Suárez que desató la furia de Benjamin Vicuña

Tras compartir unos románticos días en Nueva York, la China Suárez subió a su feed de Instagram un video de Rusher sobre el escenario y le dedicó unas sentidas palabras que derritieron de amor las redes y posteriormente colmaron la paciencia de Benjamín Vicuña: “Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel”.

El romántico posteo que le dedicó La China a Rusherking (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Por su parte, el músico, lleno de amor y profundamente emocionado, le respondió: “Me hiciste llorar, que hermoso bajar del escenario y leer esto. Te quiero muchísimo mi amor, gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida. Que ganas de estar con vos ahora mismo. Yo soy el que te admira, aprendo todos los días de vos mi Chinita hermosa”.