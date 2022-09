La conmoción de Mick Jagger al enterarse de la muerte de la reina Isabel II: “Siempre estuvo ahí”

En la tarde del jueves, una noticia conmocionó al mundo entero. Luego de más de siete décadas en el trono de Inglaterra y con 96 años de edad, murió la reina Isabel II. El histórico suceso se convirtió en el protagonista de titulares alrededor del mundo y se ubicó entre los temas más hablados en las redes sociales. Fue allí en donde millones de usuarios se despidieron de la monarca y, entre ellos, se destacó el mensaje de Mick Jagger.

La Reina Isabel II muere a sus 96 años

A lo largo de los últimos meses, la salud de la reina se había convertido en una temática que preocupaba tanto a los integrantes de la familia real como a los ciudadanos de todo el Reino Unido. Cada vez más inmovilizada y recluida, se vio obligada a ausentarse de diversos actos simbólicos o a dejar de lado ciertas tradiciones para poder cumplirlos. Un ejemplo fue la visita de la nueva primera ministra de Escocia, Liz Truss, reunión que tuvo lugar en la residencia de Balmoral en vez de en el Palacio de Buckingham como era costumbre.

El jueves por la mañana, desde el Palacio de Buckingham emitieron un comunicado en donde daban a entender que la salud de la monarca había empeorado considerablemente y, poco después, confirmaron su fallecimiento.

Fue cuestión de minutos que la noticia recorriera el mundo entero y, a medida que sucedía, diversas celebridades y figuras públicas comenzaron a emitir mensajes de respeto hacia ella y a su familia. Desde Horacio Rodríguez Larreta hasta Ozzy Osborne expresaron sus condolencias.

En las últimas horas, Mick Jagger -quien además de ser el cantante principal de The Rolling Stones es también portador de un título de caballero- se sumó al extenso grupo de dolientes. A través de su cuenta oficial de Twitter y junto a un retrato de la soberana, manifestó un profundo dolor.

Mick Jagger se despidió de la reina Isabel II

“Durante toda mi vida, Su Majestad, la Reina Isabel II siempre ha estado ahí. En mi infancia puedo recordar ver los momentos destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación. Mi más sentido pésame está con la familia real”, expresó el intérprete de “Sympathy For The Devil”.

La supuesta enemistad entre la reina Isabel II y Mick Jagger

Aunque Mick Jagger dio el presente entre las renombradas figuras británicas que despidieron a la reina Isabel II, la realidad es que en vida no mantuvieron un gran vínculo. Aunque el rockstar recibió un título honorífico que lo convirtió en Sir Michael Philip Jagger en el 2003, años más tarde trascendió que la monarca no estaba demasiado conforme con esto.

En parte, porque el cantante es conocido por su mirada y mensaje crítico contra el sistema, pero también porque supo referirse a ella como “la bruja principal”. De acuerdo a algunos entendidos en la historia de la realeza, a esto se le sumaba el hecho de que Jagger frecuentaba el grupo de amigos de la Princesa Margarita -hermana de Isabel y conocida por su espíritu rebelde y fiestero-, con quien se rumora que mantuvo un apasionado romance.

Hay grandes rumores de un romance entre Mick Jagger y la princesa Margarita, hermana de Isabel II Daily Mail

Es por eso que, según la biografía no autorizada Mick: the Wild Life and Mad Genius of Jagger, la monarca optó por no asistir a la ceremonia en donde el músico fue nombrado caballero. No obstante, la historia pasó a ser una teoría popular que nunca fue respaldada por ninguno de los aludidos.