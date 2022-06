La intimidad del cumpleaños de Araceli González: cambio de look y el “baile” de Fabián Mazzei en silla de ruedas

El 19 de junio, Araceli González cumplió 55 años y, para celebrarlo, organizó una fiesta que disfrutó junto a sus amigos y familia. Entre los invitados estuvieron sus hijos, Flor Torrente y Tomás “Toto” Kirzner, y por supuesto su esposo, Fabián Mazzei. Y fue el actor quien se llevó todas las miradas.

La alegría estuvo en cada momento del domingo por la noche, cuando un gran grupo de invitados celebró los 55 años de Araceli González. El festejo estuvo acompañado por un amplio catering y, también, por una barra de tragos, según mostró en su cuenta de Instagram. En la fiesta no faltó el momento del baile, y fue en ese momento en el que Fabián Mazzei brilló al realizar movimientos al ritmo de la música desde una silla de ruedas.

La fiesta de Araceli

Cabe recordar que el 18 de mayo el actor tuvo un accidente doméstico cuando se subió al techo de su casa para bajar a su gato. En un momento, se tropezó con una bolsa y cayó desde una altura de tres metros, tal como relató en su cuenta de Instagram. Por el accidente, sufrió diversos golpes y una fractura en su pie, por lo que debió someterse a una cirugía. Actualmente, se encuentra en recuperación, por lo que debe debe trasladarse en silla de ruedas y utilizar una bota ortopédica.

El accidente de Fabián

Sin embargo, la movilidad reducida de Fabián Mazzei no le impidió poder disfrutar de uno de los momentos más esperados de las fiestas: el baile. El DJ no dudó en repasar los éxitos musicales de los ‘80 y ‘90 y fue en ese momento en el que todos los invitados coparon la pista y, en el centro, se colocó el actor, que además de cantar no paró de girar en el lugar al ritmo de las canciones. Fue Araceli quien grabó el momento en el que ambos disfrutaron de la ocasión.

El momento en el que Araceli sopló las velas (Foto Instagram @araceligonzalez67)

Asimismo, la actriz compartió diversos videos de los momentos culmines de su noche especial. Por supuesto no faltó el tradicional momento en el que sopló las velas en su torta de cumpleaños. Fue ella misma quien se grabó en modo selfie para transmitirles a sus más de 2 millones de seguidores el momento. Además, decidió mostrar el cómodo look que eligió para la ocasión: un holgado jean con una camisa oversize. Y no dudó en lucir una corona de princesa para destacarse entre los invitados. La comodidad fue primordial para la actriz y modelo para poder disfrutar de cada momento de la fiesta.