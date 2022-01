La emoción de Agustina Cherri por el final de las grabaciones de La 1-5/18

Agustina Cherri utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el final de las grabaciones de La 1-5/18, la exitosa novela del eltrece que la tiene como una de las protagonistas principales, junto a un elenco estelar. Además, a través de la misma red social, también aprovechó para despedir a sus colegas con mucha emoción.

La actriz interpreta a Lola en la tira de Pol-Ka, una de las encargadas de manejar un comedor comunitario en “La Peñaloza” -como bautizaron a la villa 1-5/18- que se encarga de repartir donaciones y ayudar a quien lo necesita.

“Hoy terminé de grabar con la unidad de exteriores de La 1-5/18 y fue una fiesta, también muchos compañeros terminaron sus escenas y todo se vuelve muy sensible. Los extrañaré”, escribió Cherri junto al emoji de corazón. Además, publicó una serie de fotos con sus compañeros de tira.

Agustina Cherri se despidió de sus compañeros tras grabar su última escena de la novela

Esteban Lamothe, que en la ficción interpreta al personaje del padre Lorenzo Martínez Arias, fue el primero en aparecer en la seguidilla de imágenes.

Luego le siguió Leticia Brédice, que se pone en la piel de “Vivi”, la esposa de Rogelio, el puntero del barrio. Su personaje fue una de las revelaciones de la ficción que, aunque sueñe extraño, dijo que no mira. “Por cábala yo no miro la novela. Aparte, creo que en el proceso del actor, yo no me miro para no discriminarme, para no juzgarme”, manifestó en una entrevista tiempo atrás.

Luciano Cáceres, que en la novela interpreta a Sebastián Alvarado, fue otro de los colegas que posó para la cámara junto a Agustina. El actor además compartió la publicación en sus historias y le dedicó unas sentidas palabras a su colega: “Gracias, sos una mujer y compañera maravillosa”.

En otra de las imágenes aparece Lali González, la actriz paraguaya que saltó a la fama gracias al éxito del film 7 cajas y que hoy es una de las grandes figuras de la ficción de eltrece en el papel de Rita Arce, la compañera de Cherri en el comedor comunitario.

También se puede apreciar una imagen con Ángela Leiva, que en la ficción interpreta a Gina Berardi.

Más allá de la emoción de todos los actores, el tono de despedida en la publicación de Cherri provocó incertidumbre entre los usuarios que no se pierden ningún capítulo. Es que, al leer que se habían terminado las grabaciones, interpretaron que la novela había llegado a su fin.

Lo que sus seguidores no advirtieron es que las que verdaderamente terminaron el miércoles fueron las grabaciones de escenas en locaciones de exterior. Todavía restan filmar algunas escenas en interior. Por eso, para despejar cualquier tipo de duda, la protagonista se encargó de hacer un nuevo posteo que aclara el asunto.

La aclaración de Agustina Cherri

“Atención: nosotros terminamos de grabar el viernes pero La 1-5/18: Somos uno sigue saliendo al aire!!! Quedan muchos capítulos por ver... ¡A disfrutarlos!”, manifestó en una de sus historias de Instagram.