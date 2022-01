La contundente respuesta de Darío Barassi a quienes lo critican por sus “largas” vacaciones

Para finalizar un gran año laboral, en diciembre Darío Barassi se tomó vacaciones de la conducción de 100 argentinos dicen (eltrece). Por eso, junto a su familia decidió pasar unos días de descanso en México. Si bien sus fanáticos pensaron que su regreso a la pantalla sería pronto, eso no ocurrió. Muchos se preguntaron cuándo volverá y lo cuestionaron por tomarse un descanso “muy largo”. Lejos de dejar pasar esto, el conductor Estos días de relax lo dejó fuera del programa, por varias semanas. Ante la extensa ausencia, sus seguidores realizó un duro descargo y les puso los puntos a los usuarios.

El ciclo de preguntas y respuestas cosechó miles de fans que esperan verlo cada tarde. Pero, lo que más disfrutan es sin dudas el condimento de humor que agrega Barassi al interactuar con los participantes. Si bien en las últimas semanas fue reemplazado por Daniela “La Chepi” Viaggiamari, Nazarena Di Serio, Manuela Viale y Federico Bal, su picardía es extrañada por muchos.

El programa es uno de los favoritos (Foto Captura 100 argentinos dicen)

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor mostró las paradisíacas vacaciones que se tomó en México junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y su hija Emilia. Con el correr de los días, sus seguidores comenzaron a expresar su preocupación al no verlo nuevamente al frente de su programa y hasta lo cuestionaron por tomar un descanso “demasiado largo”.

Fiel a su estilo, Barassi decidió interactuar con sus seguidores en Instagram. Mediante preguntas y respuestas, habló sobre la consulta que más le realizan, la cual se relaciona a su presente laboral. “Tus vacaciones son muy merecidas, pero por favor volvé, no es lo mismo sin vos”, escribió una seguidora. Ante estas palabras, respondió: “Chicos, quiero aclarar algo porque todo el mundo me dice ‘hijo de put... en este país con lo que cuesta el trabajo, no te podés tomar dos meses de vacaciones’”.

Dario Barassi sobre sus vacaciones

Con un tono un tanto molesto, aclaró que no estuvo dos meses de vacaciones como se cree, sino que el tiempo fue mucho menos: “Me fui dos semanas nada más, eh”. Para llevar tranquilidad, aseguró que desde hace días retornó con su rutina laboral y ya reanudó las grabaciones de 100 argentinos dicen, como así también de una nueva ficción de la que será parte.

El conducto junto a su esposa e hija (Foto Instagram @dariobarassi)

Para dar por finalizado el tema que generó gran repercusión entre sus fans, quienes llegaron a creer que no regresaría a la conducción, Darío remarcó que se encuentra indicó “laburando como soldado”. También, agradeció por su presente laboral con una contundente frase: “Amo trabajar de lo mío”.