El mal momento de Karina Jelinek: fue víctima de una estafa y perdió todos sus ahorros

Un par de años atrás, Karina Jelinek dejó asentado que uno de sus deseos más grandes es tener un hijo. Por cuestiones personales, expresó que no quiere atravesar un embarazo y barajó la posibilidad de realizar una adopción. Finalmente, en julio del 2021, compartió su plan de subrogar un vientre y aseguró que, a pesar de que será madre soltera, su amiga Florencia Parise la acompañará en la crianza. Sin embargo, este nuevo proyecto fue interrumpido por un desafortunado evento.

Karina Jelinek contó que quiere ser mamá y criar a sus hijos con Florencia Parise

Durante A la tarde (América), el ciclo conducido por Karina Mazzoco, contaron que la modelo fue víctima de una estafa que puso en peligro su posibilidad de ser mamá. De acuerdo a la información que pudieron brindar en el programa, la modelo confió ciegamente en un amigo cercano y , al parecer, no terminó para nada bien.

Los ahorros de toda la vida de Karina Jelinek eran equivalentes a 200 mil dólares. Esa suma de dinero, junto a un par de joyas, fueron depositadas en la caja fuerte de un hombre mayor a quien consideraba una figura paterna. El individuo, cuyas iniciales son J.L., le ofreció cuidar esa plata hasta que ella necesitara disponer de la misma pero, llegado el momento, no se la devolvió. Al parecer, esta persona realizó una inversión que no resultó como esperaba y ya no tiene a su disposición los miles de dólares que la exesposa de Leonardo Fariña le entregó.

Estafaron a Karina Jelinek

“Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”, explicó Ana Rosenfeld en el ciclo de América. Sin embargo, la abogada aseguró Karina fue bien asesorada y todo quedó registrado en un acuerdo legal. En el documento consta el monto entregado, el banco donde fue deposito y el nombre y la firma de de las dos partes.

“Se asesoró bien y dejó todo asentado en una escritura pública. Figura un banco muy importante, el número de la caja de seguridad y más”, remarcó la periodista Cora Debarbieri. En base a eso, Rosenfeld afirmó que, de no recibir lo que le corresponde, comenzarán acciones legales con el fin de recuperarlo.

Para finalizar, Karina Mazzoco remarcó que la noticia es aún más triste si se tiene en cuenta que todo ese dinero estaba destinado a la subrogación de un vientre en Estados Unidos. Es decir, con esa plata Jelinek iba a cumplir su sueño de ser madre. Frente a ese comentario, una de sus compañeras de piso le recordó que no es nada barato y que el tratamiento puede llegar a rondar los 100 mil dólares.

Karina Jelinek habló en varias ocasiones sobre su deseo de ser madre Captura

Luego de meses de hablar sobre su deseo en de tener un hijo, la modelo confirmó en Flor de equipo (Telefe) que se había decidido por el alquiler de vientre y que estaba “buscando un donante”. A pesar de que su abogada, Ana Rosenfeld, insinuó a mediados de 2021 que la buena noticia podía llegar en cualquier momento, el conflicto económico implicó una traba muy difícil de superar.