Darío Barassi reveló la peculiar coincidencia que hay entre su mamá y su esposa e hizo tentar a sus seguidores

Hay una importante rama de los estudios de la psicología que asegura que las personas buscan parejas que se asemejen a su padre o a su madre. Las teorías son muchas y los debates en torno a las mismas se caracterizan por ser acalorados. Sin embargo, fuera del ámbito académico, esto se convirtió en un dato curioso que sorprende a más de uno cuando analiza a la persona que eligió para pasar su vida y se da cuenta que, efectivamente, es similar a uno de sus progenitores. En el caso de Darío Barassi, la llamativa coincidencia desembocó en un cómico suceso.

El conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) disfruta por estos días de sus merecidas vacaciones y aprovechó el tiempo libre para celebrar el cumpleaños de Lucía Gómez Centurión, su esposa. Como buen romántico empedernido, no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un meloso posteo en las redes sociales en donde le expresó su amor eterno. Inmediatamente después, se vio obligado a subir uno similar pero, esta vez, habló de su mamá. Es que, las dos mujeres más importantes de su vida, comparten el mismo natalicio.

La primera publicación fue para la madre de su hija. Barassi se tomó el tiempo necesario para recopilar una serie de fotos de los mejores recuerdos compartidos con Luchi. Incluyó el día de su casamiento, vacaciones familiares, fragmentos de divertidos paseos y hasta postales que los muestran a ambos en situaciones de puro romanticismo. Pero las imágenes no fueron ni de cerca lo más emotivo del saludo ya que las acompañó con un extenso texto en donde resumió todo lo que siente por ella.

“La conozco como amiga, novia, mujer y madre. Todas sus versiones me gustaron siempre. Las elegí y valoré siempre. Me enamoraron siempre. Hoy cumple años, festejamos recién. Mientras caminaba hacia ella con una torta en la mano, deseando morderla y quemándome con los bengala, pensaba... Si me la cruzo hoy por la calle freno para conquistarla”, tipeó, con el infaltable toque de comedia.

En esa línea, completó: “Sos la mujer de mi vida. Es con vos o no es, es algo superior a nosotros, es una elección pero también es impulso, destino. No sé, algo superior. Entregado por siempre a esta pareja, a esta familia. Sos mi lugar en el mundo”.

Inmediatamente después, le tocó el turno a su mamá, quien recibió un saludo igual de sentido pero con más humor. En la foto que Darío Barassi eligió se los puede ver a los dos sonreír con los ojos chiquitos por el sol, en una clásica pose de madre e hijo. Antes de iniciar el mensaje, no puedo más que destacar lo que todos estaban pensando: “Si, ya sé. Enfermo aquél cuya mujer y madre cumplen el mismo día”.

Darío Barassi también compartió un posteo en honor a su mamá quien cumple el mismo día que su esposa instagram

Ya aclarados los tantos, se dedicó a destacar todas las características que ama de ella. “Te cuento que mi vieja, que ya no es mi vieja sino que es abulala, es una capa. Guerrera como pocas, única en su especie, distinta, divertida, fiel, compañera, gran hacedora de vittel tonne, mala cantante, gran pu***ora, generosa a roletes e inmensa abuela”, detalló. A modo de cierre, le deseó una vez más un gran cumpleaños y pidió por su “felicidad total”.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y rápidamente comentaron el posteo. “Mi papá y mi novio cumplen el mismo día, vamos juntos al psicólogo”, le expresó una usuaria. Mientras que otra destacó: “Amo tu manera de amar a tus mujeres más importantes. Y bueno cumplen el mismo día, doble gasto”.