Sergio Lapegüe y su mujer encontraron a Darío Barassi en México y el conductor los esquivó: “¡No van a poder creerlo!”

Un divertido encuentro entre celebridades argentinas se dio en Costa Mujeres, el paradisíaco destino mexicano. El periodista Sergio Lapegüe y su esposa Bochi se cruzaron con el conductor Darío Barassi y registraron todo en sus redes sociales.

El presentador de TN y eltrece disfrutan de unas vacaciones junto a su pareja en uno de los rincones más top del Caribe. Mientras estaban en su habitación preparándose para salir a la playa, la mujer vio una silueta conocida en la pileta del hotel. Se trataba, ni más ni menos, que del conductor de 100 argentinos dicen.

Sergio Lapegüe se cruzó con Darío Barassi en México

Sin dudarlo un segundo, Bochi decidió agarrar su teléfono y comenzar a grabar la escena para sus más de 120 mil seguidores. “No van a poder creerlo... ¡lo encontré!”, dijo la esposa de Lapegüe mirando a cámara con una sonrisa. “Lo encontré, ¡está Darío!”, insistió y se puso a grabar hacia la pileta.

“¡Darío! ¡Te encontré! ¡Soy Bochi! ¡Bochi!”, gritó para llamar la atención de Barassi, que enseguida se dio por aludido. “¡Hola, Bochi! ¿Qué hacés?”, le preguntó el conductor. “Y... yo te vine a buscar... ¿te acordás que vos me dijiste ‘quiero una vacaciones con ustedes’?”, le recordó la mujer de Lapegüe, a lo que Barassi respondió: “Sí, bueno, ¡se dio! Ahora te veo, Bochi”.

Darío Barassi nadando en la pileta de un exclusivo complejo hotelero de México

“Se dio, ¡acá estamos!”, siguió gritando Bochi y llamó a su marido para contarle la noticia. “Por qué no lo dejás tranquilo nadar con la mujer y con los chicos...”, le dijo Lapegüe para tratar de calmarla. “Hablale, hablale que te escucha”, continuó su esposa. “Dejalo que está nadando... mirá, Darío Barassi nadando, el hombre éxito de la televisión argentina”, relató el periodista.

No contenta con haberlo visto de lejos, Bochi decidió bajar al sector de la pileta para tener un encuentro más cercano con Barassi pero como se tratara de una estrella de Hollywood esquivando a los paparazzi, el conductor se fue hacia otra dirección en uno de los vehículos que se utilizan para trasladarse en el interior exclusivo complejo hotelero.

“¡Darío, Darío! ¡Estoy filmando el reality!”, le gritó la mujer con el teléfono en la mano. “¡Chau, Bochi!”, le contestó Barassi. Más atrás venía Lapegüe, también filmando todo y con una vista privilegiada de la escena que le impidió evitar la carcajada. “Te saludó Barassi, te conoce”, le dijo a su esposa para consolarla después del plantazo. “¿Viste? Yo le dije, te voy a cumplir el sueño, Darío. Acá estoy”, aseguró Bochi muy orgullosa. Al cierre del video, como para dejarla más tranquila, el conductor le prometió: “Bueno, vamos a comer juntos después”.

Bochi fue corriendo a ver a Barassi pero este la dejó plantada

Feliz por el encuentro, Bochi publicó en Instagram el video final. “¡Lo encontré! Hola, Darío Barassi. Cuando fuimos a 100 argentinos dicen el nos dijo: Quiero unas vacaciones con ustedes. Acá estamos. Sergio Lapegüe no me creías? No??”, escribió la esposa del periodista. El clip ya superó las 60 mil reproducciones y tiene decenas de respuestas, entre otras, del propio Lapegüe, quien aseguró entre emojis de risas: “Pobre Dario Barassi, no sabe a lo que se expone”.